Ruské jednotky majú podľa Britov uvažovať o ústupe v Chersonskej oblasti, bude to mimoriadne náročné

20.10.2022 (Webnoviny.sk) - Najvyššie ruské vedenie vážne uvažuje o ústupe z pravého brehu rieky Dnipro v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny. V najnovšej správe na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter to uviedlo britské ministerstvo obrany. To zároveň dodáva, že prípadný ústup bude pre Rusov mimoriadne náročný, keďže mosty cez Dnipro sú zničené.Podľa Britov ruský veliteľ Sergej Surovikin uznal ťažkú situáciu Ruska v Chersonskej oblasti. „Surovikinovo vyhlásenie so zlými správami o 'špeciálnej vojenskej operácii' je veľmi nezvyčajné. Môže to naznačovať, že vedenie Ruskej federácie vážne uvažuje o rozsiahlom stiahnutí svojich síl zo západného brehu Dnipra,“ poznamenáva správa britského ministerstvo obrany.To taktiež uvádza, že ak sa Rusko rozhodne ustúpiť, kľúčovou otázkou preň bude presun jednotiek a techniky na ľavý breh Dnipra. Keďže všetky plnohodnotné mosty sú vážne poškodené, Rusko sa s najväčšou pravdepodobnosťou bude musieť spoliehať na provizórny most z člnov a pontónové prechody.