Šikuta sa zastal svojho kolegu Fila. Rázne odmietol agresiu a útoky na sudcu, ktorý poslal Dědečka na slobodu

Agresia a útoky na sudcu

Dôvody väzby sa nepotvrdili

20.10.2022 (Webnoviny.sk) - Predseda Najvyššieho súdu SR Ján Šikuta dôrazne odmieta útoky voči sudcovi Okresného súdu Bratislava I Marekovi Filovi , ktorý rozhodol o nevzatí do väzby vodiča Dušana Dědečka Ako ďalej uvádza v stanovisku, pri rešpektovaní a zachovaní práva každého na názor vyzýva k zdržanlivosti. Napriek obrovskej ľudskej tragédii vyjadrenia nesúce v sebe prvky agresie, nenávisti a nevraživosti nemajú podľa šéfa najvyššieho súdu v právnom štáte miesto. Na stranu sudcu sa už pretým postavila napríklad Súdna rada SR alebo sudcovská rada Krajského súdu v Bratislave.Sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Bratislava I Marek Filo vo štvrtok (6. októbra) nevzal do väzby bývalého generálneho sekretára Deaflympijského výboru Slovenska Dedečka, stíhaného pre smrteľnú dopravnú nehodu, v dôsledku ktorej zomrelo päť osôb, a prepustil ho zo zadržania.Sudca síce skonštatoval dôvodnosť vzneseného obvinenia, dôvody pre útekovú a preventívnu väzbu však nenašiel. Argumentoval mimo iného tým, že obvinený má zadržaný vodičský preukaz, a preto bezprostredne nehrozí, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti.Pokiaľ ide o hrozbu úteku, podľa sudcu prvostupňového súdu nie je hrozba vysokého trestu samostatným väzobným dôvodom. Rozhodnutie Fila neskôr zvrátil Krajský súd v Bratislave a Dušana Dědečka vzal do väzby pre obavu z možného pokračovania v trestnej činnosti.