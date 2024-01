Ruské jednotky sa snažia dostať z pozičnej vojny, tvrdia vojenskí analytici

Ukrajinský technologický pokrok

Menšie taktické úspechy

24.1.2024 (SITA.sk) - Ruské sily sa snažia prísť na to, ako sa dostať z pozičnej vojny, a nemôžu sa sústrediť v dostatočnom počte na prelomenie ukrajinských línií, pretože ukrajinské sily útočia na všetky koncentrácie väčšie ako prápor.V najnovšej aktualizácii o vojne na Ukrajine to uviedli analytici z Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) s odvolaním sa na ruských vojenských blogerov.Ukrajinské jednotky útočia na ruské sily aj v blízkom tyle a podľa ruských vojenských blogerov sa pomocou bezpilotných lietadiel zameriavajú aj na malé ruské skupiny, čím bránia ruským silám čo i len dosiahnuť ukrajinské predné obranné línie.Podľa blogerov zatiaľ jediným úspešnejším riešením ruských jednotiek bol útok približne desiatich až dvadsiatich pešiakov s obrnenými vozidlami, ktoré ich podporovali z „extrémnej“ vzdialenosti za pechotou.Podľa Rusov ukrajinský technologický pokrok sťažil ruským silám možnosť sústrediť viacero divízií v jednej geografickej oblasti bez toho, aby ukrajinské sily zistili koncentráciu týchto síl.Charakteristiky a problémy pozičnej vojny identifikované ruskými blogermi v nedávnych diskusiách sa prekrývajú s mnohými systémovými problémami ruskej armády, na ktoré sa blogeri dlhodobo sťažujú.Podľa analytikov ISW v súčasnosti nič nenasvedčuje tomu, že by ruské vojenské velenie výrazne zlepšilo niektorý z týchto identifikovaných problémov na operačnej úrovni potrebnej na prelomenie pozičného frontu v jednej alebo viacerých zónach.Ruské sily však nedávno preukázali svoju schopnosť dosahovať menšie taktické úspechy počas intenzívnych útočných operácií, a to aj napriek týmto systémovým problémom, najmä v okolí Kupianska v Charkovskej oblasti a pri Avdijivke v Doneckej oblasti.