Turecký parlament ratifikoval vstup Švédska do NATO, zostáva Maďarsko

aktualizované 24. januára 7:59



Spokojný Sullivan

Vzdanie sa dlhoročnej neutrality

24.1.2024 (SITA.sk) -Tureckí zákonodarcovia v utorok večer ratifikovali členstvo Švédska v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO). Za protokol o pristúpení severskej krajiny do aliancie hlasovali v pomere 287:55, pričom členovia vládnucej strany uviedli, že tvrdší postoj Švédska voči kurdským militantom bol kľúčom k získaniu súhlasu Turecka.Ratifikácia vstúpi do platnosti po jej zverejnení v úradnom vestníku, čo sa očakáva pomerne rýchlo. Jediným členským štátom NATO, ktorý neratifikoval pristúpenie Švédska, momentálne zostáva Maďarsko.„Dnes sme o krok bližšie k tomu, aby sme sa stali plnohodnotným členom NATO," napísal švédsky premiér Ulf Kristersson na platforme X, predtým známej ako Twitter. Poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan túto správu privítal a povedal, že ak bude Švédsko v aliancii, bude „bezpečnejšie a silnejšie“.Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan dlho odďaľoval ratifikáciu švédskeho členstva v NATO a obvinil Štokholm, že je príliš mäkký voči kurdským militantom a iným skupinám, ktoré považuje za bezpečnostné hrozby. Predtým tiež spájal ratifikáciu so snahami Ankary nakúpiť americké stíhačky.Švédsko sa spolu s Fínskom vzdali desaťročia trvajúcej neutrality a predvlani po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu požiadali o vstup do NATO. Zatiaľ čo Fínsko sa v apríli minulého roka stalo 31. členskou krajinou aliancie, Švédsko na svoje členstvo ešte len čaká. Na prijatie nového člena treba ratifikáciu všetkých existujúcich členov aliancie.