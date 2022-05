Ruské kluby vylúčené z európskych súťaží sa nevzdávajú, odvolali sa na Športový arbitrážny súd

Diskriminačné konanie

FIFA nedovolila Rusom hrať v play-off

13.5.2022 (Webnoviny.sk) - Futbalové kluby Zenit Petrohrad Dinamo Moskva , FK Soči and CSKA Moskva z ruskej najvyššej súťaže sa odvolali na Športový arbitrážny súd (CAS) voči ich vylúčeniu z európskych pohárových súťaží pre sezónu 2022/2023.Žiadajú o zrýchlené konanie, po ktorom by im Európska futbalová únia (UEFA) umožnila štart v Lige majstrov, Európskej lige a Európskej konferenčnej lige. Spomenuté kluby by za normálnych okolností mali právo hrať v pohárovej Európe podľa ich postavenia v ligovej tabuľke, no UEFA zakázala účasť ruských klubov z dôvodu ruskej vojenskej agresie na Ukrajine."Konanie voči ruským klubom je založené výlučne na ich národnej príslušnosti, je v rozpore so športovými princípmi a je vo svojej podstate diskriminačné, keďže futbal vďaka tomu prestáva byť prístupný pre každého. Dúfame, že rozhodnutie CAS bude korešpondovať so športovými hodnotami tak, ako ich definuje UEFA v rámci svojich aktivít pri zachovaní športového ducha vo futbale," vyhlásil v oficiálnom stanovisku klub zo Soči, ktorý sa zastal aj svojich súperov z Ruska.UEFA vylúčila 2. mája ruské mužské futbalové kluby zo svojich súťaží a aj ženskú ruskú reprezentáciu z tohtoročných ME vo futbale. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) zase nedovolila Rusom hrať v play-off o postup na tohtoročné MS 2022 v Katare a ruským futbalistkám neumožní kvalifikovať sa na budúcoročné ženské majstrovstvá sveta.Prípadné potvrdenie neúčasti ruských futbalových mužstiev v európskych súťažiach by ovplyvnilo aj zloženie skupinovej fázy Ligy majstrov pre budúci ročník. Zatiaľ je známe len to, že namiesto ruského majstra Zenitu Petrohrad získal automatickú miestenku v hlavnej časti škótsky šampión Celtic Glasgow