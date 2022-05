Sýkora má v sebe motor a na MS nebude mlčať, podľa zámorského experta tak patrí k najtalentovanejším hráčom

Sýkora určite nebude mlčať

Slafkovský by mohol obhájiť výkony

Nemec niekedy zaostáva

13.5.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový útočník Adam Sýkora je trochu v tieni krajanov Juraja Slafkovského Šimona Nemca , o ktorých sa najviac hovorí v súvislosti s vysokým umiestnením na tohtoročnom drafte nováčikov do zámorskej NHL Sedemnásťročný rodák z Piešťan bol však tiež vysoko v konečnom preddraftovom rebríčku a bude reprezentovať Slovensko na MS 2022 vo Fínsku. Hokejový expert Tony Ferrari z portálu The Hockey News zaradil aj jeho do svojho výberu piatich talentovaných hráčov, ktorých treba na šampionáte sledovať. Sú medzi nimi až traja Slováci."Pravidelne hráva takým štýlom, že na ľade srší energiou. Aktívne napáda súperov a ani menšia postava ho neodrádza od súbojov so staršími a robustnejšími hráčmi. Na MS bude hrať po boku Slafkovského a Nemca, no nečakajte od neho, že bude mlčať. Má v sebe motor, ktorý mu v kombinácii s jeho talentom a streleckým inštinktom umožňujú hrať vo všetkých formáciách. Mal by hrávať v nižších útokoch, ale jeho produktivitu a energiu bude Slovensko potrebovať v tesných zápasoch," zhodnotil Ferrari úradujúceho vicemajstra slovenskej extraligy z HK Nitra.Sýkora pomohol Slovensku vrátiť sa do elitnej kategórie na víťazných MS hráčov do 18 rokov. Zahral si aj vo finále Hlinka Gretzky Cupu a na juniorskom svetovom šampionáte. V konečnom preddraftovom rebríčku hráčov pôsobiacich v Európe ho skauti zaradili na 42. miesto. Z krajanov boli vyššie iba útočník Filip Mešár z HK Poprad na 20. pozícii, Nemec na tretej a Slafkovský na prvej priečke.Najlepší strelec a najužitočnejší hráč hokejového turnaja na ZOH v Pekingu Slafkovský by podľa Ferrariho mohol na MS vo Fínsku potvrdiť, že patrí do prvej trojky na drafte."Mohol by zopakovať výkony z olympiády aj na šampionáte? Určite je to možné. Takmer s istotou bude pre Slovensko veľmi dôležitý, keďže dokáže strieľať góly aj tvoriť hru a tým rozhodovať zápasy. Má v sebe všetko, čo skautov zaujíma. Jeho postava je ideálna na NHL a on ju rád využíva. Dokáže pokrčiť ramená, predrať sa k bránke súpera a zblízka skórovať. Hrá dobre v strede klziska aj pri mantineloch, kde dokáže na seba naviazať súperov a potom poslať do šance voľného spoluhráča prihrávkou. Na šampionáte ho bude sledovať veľa ľudí," povedal odborník o 18-ročnom Košičanovi.Nemec vytvoril v sezóne 2021/2022 juniorský rekord obrancu v slovenskej extralige s 26 bodmi v 39 dueloch základnej časti. Len Marián Hossa Marián Gáborík ich nazbierali viac ako juniori.Stal sa tiež historicky najproduktívnejším juniorom v play-off so 17 bodmi v 19 stretnutiach. Jeho priemer 0,9 bodu na zápas je druhý najvyšší v histórii po Gáboríkovi. Okrem toho pomohol Slovensku získať olympijský bronz v Pekingu."Dokáže byť produktívny, ale niekedy zaostáva za mužmi v obrannom pásme. Práve to budú skauti najviac sledovať na MS. Ustojí napádanie od hráčov NHL? Ako zvládne súboje proti rýchlejším, zručnejším a silnejším hráčom oproti tým v slovenskej lige?" pýta sa Tony Ferrari.