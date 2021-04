Ruské manévre pri Ukrajine potrvajú ďalšie dva týždne. Sú reakciou na aktivity NATO, tvrdí Šojgu

Ohrozené Rusko

Americké lode v Čiernom mori

Otvorená provokácia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.4.2021 (Webnoviny.sk) - Masívne zhromažďovanie ruských vojsk na západe Ruska je podľa tamojšieho ministra obrany súčasťou cvičení na pripravenosť voči hrozbám z Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).Sergej Šojgu povedal, že manévre, ktoré znepokojili susednú Ukrajinu a vyžiadali si varovania od NATO, budú trvať ďalšie dva týždne. Šéf rezortu obrany sa tak vyjadril na stretnutí s poprednými predstaviteľmi ozbrojených síl.Šojgu uviedol, že súčasné cvičenia sú reakciou na pretrvávajúce úsilie Spojených štátov a ich spojencov v NATO o posilnenie síl blízko ruských hraníc.Za ostatné tri týždne preto v rámci „odpovede na vojenské aktivity aliancie ohrozujúce Rusko“ ruské ozbrojené sily vyslali na západ dve vojská a tri vzdušné formácie.„Vojaci ukázali svoju plnú pripravenosť splniť úlohy na zabezpečenie bezpečnosti krajiny,“ povedal.Spojené štáty a ich spojenci vyjadrili znepokojenie nad zhromažďovaním sa vojakov pozdĺž hranice s Ukrajinou a čoraz početnejšie porušenia prímeria na východe Ukrajiny, kde sú ruskí separatisti a ukrajinské sily v konflikte od anexie Krymu Moskvou v roku 2014.Americký prezident Joe Biden podľa Bieleho domu vyzval v utorok v telefonáte s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na deeskaláciu napätia.Pri samostatných stretnutiach s ukrajinským ministrom zahraničia Dmytrom Kulebom zase šéf americkej diplomacie Antony Blinken a generálny tajomník NATO vyjadrili silnú podporu Ukrajine a varovali Rusko pred budovaním vojenskej prítomnosti pri hraniciach.V tomto napätom čase tiež USA upozornili Turecko, že ich dve vojnové lode priplávajú 14. a 15. apríla do Čierneho mora a zostanú tam do 4. a 5. mája.Lode amerického námorníctva robia takéto návštevy v Čiernom mori v ostatných rokoch pravidelne, čo sa stretáva s negatívnym postojom Moskvy.Aj teraz námestník ministra zahraničia Sergej Rjabkov odsúdil príchod lodí ako otvorenú provokáciu a dodal, že „americké lode nemajú absolútne čo robiť pri našich brehoch“.Zároveň varoval USA pred rizikom rôznych incidentov a že by sa „pre svoj vlastný prospech mali držať ďalej od Krymu a nášho čiernomorského pobrežia“.