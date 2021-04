Rusko rozmiestňuje vojská okolo hraníc s Ukrajinou, podľa hovorcu Kremľa by to nemalo nikoho znepokojovať

Ukrajine vyslovil podporu aj Biden

Pohyb armády nepredstavuje hrozbu

3.4.2021 (Webnoviny.sk) - Rozmiestňovanie ruských vojsk poblíž ukrajinského územia znepokojuje Organizáciu Severoatlantickej zmluvy (NATO) . Moskva zároveň vyslala smerom k NATO varovný signál pred poskytnutím akejkoľvek vojenskej pomoci Ukrajine. Informoval o tom spravodajský portál BBC.Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že ak by NATO podala Ukrajine „pomocnú ruku“, Rusko prijme „ďalšie opatrenia“. Okrem toho obvinil ukrajinské sily s organizovania „provokácií“na východe Ukrajiny, kde sa krehké prímerie porušuje prakticky denne.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij , ktorému v piatkovom telefonáte vyslovil podporu aj americký prezident Joe Biden , poznamenal, že „vojenské cvičenia a možné provokácie pozdĺž hranice sú tradičné ruské hry“. Nadviazal naňho minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba, ktorý pre BBC povedal, že ruská armáda sa zhromažďuje na troch miestach - na severnej hranici medzi Ukrajinou a Ruskom, pozdĺž východnej hranice a „tiež na nelegálne okupovanom Kryme“.Kuleba zároveň zdôraznil, že Ukrajina sa neusiluje o žiadnu eskaláciu napätia. „Nepotrebujeme vojnu,“ podotkol. Podľa ukrajinskej strany sa pozdĺž východnej hranice s Ruskom a na Kryme nachádza asi 20 až 25-tisíc vojakov. Ruskí predstavitelia to dosiaľ nepotvrdili ani neposkytli žiadne presné čísla.Podľa Peskova by pohyb ruskej armády nemal nikoho znepokojovať a pre nikoho nepredstavuje žiadnu hrozbu. „Ruská federácia presúva svoje ozbrojené sily na svojom území podľa vlastného uváženia,“ dodal hovorca Kremľa.