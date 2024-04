Ruské náznaky o francúzskej účasti na teroristickom útoku pri Moskve sú absurdné, povedal Macron

Manipulácia s informáciami

Francúzsko bude podporovať Kyjev

4.4.2024 (SITA.sk) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok odmietol "absurdné" vyjadrenia ruského ministra obrany naznačujúce, že Ukrajina a Francúzsko zohrali rolu v marcovom teroristickom útoku na koncertnú sieň pri Moskve. Vyjadril sa tak deň po tom, čo jeho minister obrany Sébastien Lecornu telefonoval s jeho ruským náprotivkom Sergejom Šojguom Ruské ministerstvo obrany po telefonáte zverejnilo vyhlásenie, podľa ktorého Šojgu v súvislosti s útokom povedal, že kyjevský režim nerobí nič bez schválenia Západu a "dúfame, že francúzske špeciálne služby neboli do toho zapojené".Takéto vyjadrenia sú podľa Macrona "v skutku barokové a hrozivé, čo nie je nič nové"."Inými slovami, je to absurdné," povedal prezident novinárom na okraji inaugurácie bazéna pre parížske olympijské hry. Podľa Macrona nedáva zmysel a nezodpovedá realite tvrdiť, že za útokom v Rusku môže byť Francúzsko a Ukrajina."Je to však manipulácia s informáciami, ktorá je dnes súčasťou ruského vojenského arzenálu," skonštatoval.Francúzske ministerstvo obrany po stredajšom telefonáte uviedlo, že Lecornu ostro odsúdil teroristický útok z 22. marca, ktorý si vyžiadal 145 mŕtvych. Minister podľa vyhlásenia "potvrdil, že Francúzsko nemá informácie spájajúce útok s Ukrajinou". Tiež odsúdil ruskú vojnu na Ukrajine a zdôraznil, že Francúzsko bude podporovať Kyjev, tak dlho, ako to bude nutné.Ruský rezort obrany tiež uviedol, že Šojgu varoval Francúzsko pred možnosťou budúceho nasadenia jeho vojakov na Ukrajine.Telefonát bol prvý kontakt ministrov z Ruska a Francúzska od októbra 2022. Macron vo štvrtok povedal, že to bolo vyvolané ochotou Francúzska podeliť sa o "užitočné informácie" o útoku v Moskve ako súčasť "spoločnej práce so všetkými, ktorí sú zasiahnutí terorizmom".