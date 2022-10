Ruské pasy vydané v akektovaných ukrajinských oblastiach budú považované za zdrap papiera

Nezákonná anexia ukrajinských oblastí

Ruské pasy nebudú akceptované

20.10.2022 (Webnoviny.sk) - Európsky parlament (EP) sa vo štvrtok dohodol, že nebude akceptovať cestovné doklady, ktoré Rusko vydalo v nelegálne okupovaných oblastiach na Ukrajine a v Gruzínsku. Parlament o tom informoval prostredníctvom tlačovej správy.Za prijatie tohto kroku sa vyslovilo 540 zákonodarcov, šiesti boli proti a 36 poslancov sa zdržalo hlasovania. Európsky parlament poznamenal, že ruská anexia Krymu a Sevastopoľa, Doneckej, Luhanskej, Chersonskej a Zaporožskej oblasti na Ukrajine je nezákonná a že EÚ odsúdila rozhodnutie Ruska uznať nezávislosť takzvaných separatistických regiónov Abcházska a Južného Osetska v Gruzínsku.„Preto by členské štáty EÚ a spojenci EHP už nemali akceptovať cestovné doklady vydané Ruskom v týchto regiónoch. Podľa návrhu by mala Komisia konzultovať s členskými štátmi EÚ a vypracovať zoznam ruských cestovných dokladov, ktoré by sa v budúcnosti nemali akceptovať,“ uvádza sa v tlačovej správe.Podľa Európskej komisie už takmer všetky členské štáty oznámili, že neakceptujú ruské pasy vydané v okupovaných zahraničných oblastiach.Cieľom návrhu je koordinovaný a konzistentný prístup a právna istota. Chce však zdôrazniť právo každého utiecť pred konfliktom na Ukrajine a vstúpiť do EÚ z humanitárnych dôvodov.Parlament a Rada budú teraz rokovať o konečnej podobe zákona. Po prijatí oboma inštitúciami a uverejnení v Úradnom vestníku EÚ nadobudne platnosť deň po jeho uverejnení.