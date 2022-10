Europoslanci schválili rezolúciu a odmietli nenávisť zameranú voči LGBTI+ komunite, na Slovensko poslali jasný odkaz

Útlak LGBTI+ komunity

Politici šíria strach a nenávisť

Nebezpeční extrémisti

20.10.2022 (Webnoviny.sk) - Európsky parlament (EP) odsúdil zločiny z nenávisti voči LGBTI+ komunite na Slovensku. Vyzval tiež slovenskú vládu i parlament na konkrétne kroky, ktoré by pomohli LGBTI+ ľuďom, zlepšili ich bezpečnosť i súkromný a rodinný život.Podľa EP by mali bojovať aj proti dezinformačným kampaniam a jazyku nenávisti zameranému proti LGBTI+ komunite. Rezolúciu, ktorú predložil podpredseda Michal Šimečka (Progresívne Slovensko), schválilo 447 poslancov a poslankýň z 570 prítomných na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu.EP odsúdil teroristický čin na LGBTI+ komunitu a ocenil silnú reakciu občianskej spoločnosti. Odsúdil tiež násilie a nenávisť voči ľuďom na základe ich identity či sexuálnej orientácie, a to ako na Slovensku, tak i v Európskej únii.Parlament tiež vyjadril znepokojenie nad diskrimináciou, ktorej sú na Slovensku vystavené dúhové rodiny a v nich vyrastajúce deti. V tlačovej správe o tom informovala strana Progresívne Slovensko "Nerobím si ilúzie, že situácia sa zmení okamžite. Mnohé z práv, ktoré dnes LGBTI ľuďom na Slovensku chýbajú, sú vo výhradnej kompetencii národných štátov, a mnohí domáci politici, žiaľ, stále vytĺkajú kapitál zo šírenia strachu a nenávisti. Nesmieme však rezignovať na práva a ľudskú dôstojnosť státisícov našich priateľov, kolegýň, členov našich rodín. V zápase za svoje práva na Slovensku nie sú osamotení. Stoja za nimi milióny ľudí v celej Európe. Nikdy v tom nebudú sami - aj o tom bolo štvrtkové hlasovanie," povedal predseda Progresívneho Slovenska Šimečka.Dodal, že slovenskí občania sú aj občanmi EÚ a nie je prípustné, aby niekto na Slovensku či v EÚ trpel alebo mal menej práv preto, koho miluje, alebo aká je jeho či jej identita. Europoslanci a europoslankyne podľa neho jasne vyjarili solidaritu a odmietli nenávisť.Proti rezolúcii hlasovalo 78 poslancov a 45 sa ich zdržalo hlasovania. Viacerí slovenskí europoslanci čin odsúdili a vyjadrili podporu LGBTI+ komunite. Niektorí z nich, napríklad Martin Hojsík Michal Wiezik či Peter Pollák poukázali na nenávisť, ktorá sa šíri v spoločnosti.„Činy vždy predchádzajú slová. Nenávistní vrahovia si vyberajú nevinné obete práve zo skupín ľudí, proti ktorým sa šíri zlo a spoločnosť sa ich nezastáva," vyjadril sa europoslanec Vladimír Bilčík „Extrémisti sú nebezpečenstvom pre každú komunitu, ktorá svoju budúcnosť spája s demokraticky fungujúcim štátom,“ doplnil europoslanec Ivan Štefanec.