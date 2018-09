Ruské pravoslávie odmietlo snahy o nezávislosť ukrajinskej cirkvi

Ruský pravoslávny patriarcha Kirill, archívna snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Moskva 14. septembra (TASR) - Ruské pravoslávie neuzná snahy smerujúce k zrovnopráveniu ukrajinskej pravoslávnej cirkvi, ktoré sú podľa neho nelegitímne. Na mimoriadnej synode ruskej pravoslávnej cirkvi to v piatok vyhlásil patriarcha moskovský a celej Rusi Kirill.Ruská pravoslávna cirkev si nárokuje právomoc nad cirkvou na Ukrajine. Množstvo ukrajinských farností však odmieta autoritu moskovského patriarchátu a vytvorilo samostatnú cirkev, ktorá sa zasadzuje za svoje uznanie ako samosprávnej inštitúcie. Získanie takzvaného autokefálneho štatútu by zaistilo ukrajinskému pravosláviu zrovnoprávenie s inými pravoslávnymi cirkvami vo svete.Mimoriadna synoda ruskej pravoslávnej cirkvi sa začala v piatok v danilovskom kláštore v Moskve v reakcii na nedávne rozhodnutie konštantinopolskéhho patriarchu so sídlom v Istanbule, ktorý má medzi pravoslávnymi biskupmi status prvého medzi rovnými.Konštantinopolský patriarchát minulý týždeň oznámil, že vysiela na Ukrajinu dvojicu biskupov; má ísť o krok smerom k vyhláseniu nezávislosti pre tamojšiu cirkev. Vyslanci konštantinopolského patriarchátu už dorazili na Ukrajinu a nadviazali kontakt s tamojšími pravoslávnymi činiteľmi, uviedla agentúra AP.Moskovský patriarcha Kirill na piatkovom stretnutí synody daný krok podľa agentúry TASS ostro odsúdil a vzniknutú situáciu prirovnal k rozkolu ruskej pravoslávnej cirkvi v 20. rokoch 20. storočia.uviedli predstavitelia ruskej pravoslávnej cirkvi, podľa ktorých konštantínopolský patriarchát svojím rozhodnutím porušil cirkevný kánon.Účastníci moskovskej synody tiež oznámili, že ruská pravoslávna cirkev sa v reakcii na tieto skutočnosti nebude zúčastňovať na podujatiach organizovaných ekumenickým partriarchom Bartolomejom I., ktorého ani nebude spomínať vo svojich modlitbách.Hovorca ruského pravoslávia, metropolita Ilarion, zdôraznil, že tieto kroky neznamenajú úplnú roztržku s konštantinopolským patriarchátom. Pohrozil však, že ak budú pokračovať kroky smerujúce k odtrhnutiu ukrajinskej cirkvi, bude Moskvas konštantinopolským patriarchom a prestať uznávať jeho autoritu, uviedla agentúra AP.Celá problematika má okrem náboženského aj výrazný politický rozmer. Za zrovnoprávnenie ukrajinskej cirkvi sa zasadzuje prezident Ukrajiny Petro Porošenko, za udržanie náboženskej jednoty Kyjeva s Moskvou naopak lobuje Kremeľ.