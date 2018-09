Vedci objavili zrejme najstaršiu výrobňu alkoholu na svete

Ilustračné foto Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tel Aviv 14. septembra (TASR) - Izraelskí archeológovia objavili v jaskyni pri pobrežnom meste Haifa zrejme najstaršiu výrobňu alkoholu na svete. Alkohol sa v nej vyrábal koncom staršej staršej doby kamennej, a to pravdepodobne na rituálne účely.uviedol v piatok pre agentúru DPA Dani Nadel, archeológ z Haifskej univerzity.Aký druh alkoholu sa tam vyrábal, nie je celkom jasné, dodal Nadel. Vedci však predpokladajú, že to bol určitý druh skvasenej kaše.vysvetlil Nadel s tým, že tento proces bol závislý od fermentácie obilia. To je kľúčový postup aj pri dnešnej výrobe piva.Lokalita sa nachádza v jaskyni Rakefet na úpätí hory Karmel. Archeológovia tam v zemi našli stopy zmrazených zŕn.Jaskyňu využíval ľud natúfienskej kultúry na pochovávanie mŕtvych, zistili izraelskí vedci počas predchádzajúcich výskumov. Natúfienska kultúra existovala vo východnej časti Stredomoria koncom staršej doby kamennej, zhruba v 13.-10. tisícročí pred naším letopočtom.Izraelskí bádatelia sú presvedčení, že alkohol vyrábaný v jaskyni pri Haife sa používal pri rituáloch tejto kultúry.