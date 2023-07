Ruské rakety a drony sa môžu objaviť všade, otvoriť letisko na hraniciach so Slovenskom by bolo nebezpečné

Rakety a nepriateľské drony

28.7.2023 (SITA.sk) - Ukrajinské letectvo je skeptické voči možnosti obnovenia civilných letov na Ukrajine počas stanného práva. Ako referuje web Ukrajinská pravda, v televíznom vysielaní to povedal hovorca vzdušných síl Jurij Ihnat „Tu (na Ukrajine), je ťažké pochopiť, ako je vôbec možné vykonávať lety vo vojnovom stave. Vidíte, mali sme obilný koridor, z ktorého sa Rusko samovoľne stiahlo. Budú rokovať s Ruskom, aby neútočilo na humanitárne letecké koridory? Dnes sú všetky letiská na Ukrajine funkčné. Máme vojnu, máme stanné právo a vidíte, že rakety a nepriateľské drony sa môžu objaviť všade, v ktorejkoľvek časti krajiny,“ vyhlásil Ihnat.Pripomenul, že každý veľmi dobre vie, ako dlho dokáže letieť raketa Kinžal. Tvrdí, že „je naozaj pekné, že niektoré spoločnosti chcú pôsobiť na ukrajinskom trhu napriek tejto situácii“.Podotkol, že Ukrajina je veľká krajina, ktorá potrebuje letecké spojenie nielen s inými krajinami, ale aj v rámci nej, no momentálne existuje veľké množstvo hrozieb a komplikácií.Ihnat vraví, že vyvstáva taktiež otázka poistenia, pretože poistiť životy občanov vo vojnovom štáte, kde nad hlavami lietajú rakety, je dosť zložité.Prax Izraela, ktorý dokáže úplne pokryť svoje územie systémami protivzdušnej obrany, nemožno aplikovať na Ukrajinu, keďže „máme veľmi veľké územie“, povedal Ihnat.Na otázku o otvorení letiska v Užhorode pre lety, kde pristávacie dráhy sú na území Ukrajiny, ale lietadlá reálne vlietajú do vzdušného priestoru Slovenska a Rusko by sa pravdepodobne neodvážilo zaútočiť na krajinu NATO , Ihnat odvetil, že teoreticky nič nebude brániť Rusku, aby použilo svoj notoricky známy modus operandi, keď môže vyhlásiť, že „na ploche letiska bolo západné vybavenie“ a zasiahne pristávacie dráhy.„Odvšadiaľ lietajú rakety rôznych typov, nepriateľ je silný a má vysoko technologické zbrane. Samozrejme, naozaj chceme, aby letectvo fungovalo, ale teraz sme zablokovali vzdušný priestor nad Ukrajinou a myslím si, že nebude tak skoro otvorený,“ skonštatoval.