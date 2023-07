Bývalý šéf NAKA Zurian prišiel vypovedať v kauze Kováčika, má nahratý rozhovor s Kaľavským o manipulovaní káuz

Má nahrávku ako dôkaz

Nikto ho už nechce zamestnať

Vypočutie Zuriana žiadali už predtým



Prípad bývalého špeciálneho prokurátora Kováčika





Jeho vinu odvolací súd tiež uznal v prípade prečinu ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti, keď neoprávnene poskytol spisy k trestným veciam bývalému šéfovi daňových kriminalistov



Za to mu uložil trest osem rokov väzenia a peňažný trest 100-tisíc eur. ŠTS pôvodne uznal Kováčika za vinného aj zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a zneužívania právomoci verejného činiteľa. Za to mu uložil trest 14 rokov väzenia a tiež trest prepadnutia majetku. NS SR však tento verdikt zrušil, keďže predmetné skutky podľa odvolacieho senátu neboli preukázané.



28.7.2023 (SITA.sk) - Bývalý riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Branislav Zurian prišiel v piatok svedčiť na hlavné pojednávanie na banskobystrické pracovisko Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v úplatkárskej kauze bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika Vypovedal o manipulovaní dôkazov v tomto aj v iných prípadoch, o ktorých sa dozvedel od bývalého šéfa operatívcov NAKA Jána Kaľavského. Tohto nedávno ŠTS v neprítomnosti odsúdil na sedem rokov za zločin prijímania úplatku, zločin marenia spravodlivosti a prečin zneužitia právomoci verejného činiteľa.Kováčik je v tejto korupčnej kauze obžalovaný z prijímania úplatku spolu s Petrom K. prezývaným „Pán X“, ktorý je obžalovaný z podplácania a pojednáva sa bez jeho prítomnosti, lebo je na úteku.Ako uviedol bývalý policajt, ku skutku konkrétne nič nevie, lebo v tom čase nepôsobil ešte v NAKA.„Mám len sprostredkované informácie, ktoré mi povedal Kaľavský po smrti Milana Lučanského o tom, ako on a ďalší policajti manipulovali niektoré kauzy,“ uviedol Zurian s tým, že s bývalým operatívcom sa stretol už ako riaditeľ NAKA a posledný z rozhovorov aj nahral na telefón a je ochotný ho poskytnúť ako dôkaz.„Kaľavský mi povedal, že mal byť nejaký úplatok v nejakej knihe bez strán, ale keďže tie peniaze nikto nevidel, tak tú knihu vynechali a dali tam, že peniaze išli z rúk do rúk,“ popísal svedok ku kauze Kováčika a dodal, že o tom informoval aj inšpekčnú službu, kde však neuviedol meno policajta, od ktorého to vie. Riaditeľ inšpekcie sa mal rozčúliť, že Bernard Slobodník hovoril predsa o knihe.Zurian žiadal, aby sa tieto veci prešetrili. „Informácia, ktorú podala SIS na viaceré inštitúcie, ostala stále nepriradená, tak som žiadal, aby sa v tomto konalo, aby sme vedeli, či je pravda to, čo SIS a Kaľavský tvrdí, alebo nie,“ dodal bývalý šéf NAKA, ktorý sa nakoniec rozhodol ukončiť služobný pomer a odišiel od polície.„Pracovný pomer som ukončil hlavne preto, že som sa dozvedel, že prokurátor Kysel bol za ministrom vnútra Mikulcom a povedal, že budem ďalší funkcionár, ktorý skončí v putách,“ dodal Zurian. „Po tom, ako mi nezákonne vyrazili dvere, ma nikto nechce zamestnať,“ doplnil na otázku prokurátora, kde pracuje.Svedok vypovedal okrem vzťahu s kľúčovým svedkom Slobodníkom aj o mnohých skutočnostiach a ďalších osobách z prostredia polície, ktoré dnes svedčia v rôznych prípadoch ako bývalý riaditeľ Kriminálneho úradu Finančnej správy SR Ľudovít Makó , bývalý námestník riaditeľa SIS Boris Beňa a ďalší.Ako po vypočutí Zuriana uviedol obžalovaný Kováčik, už počas prípravného konania žiadali vypočutie tohto svedka.„Toto nám nebolo umožnené a po dnešnom výsluchu si dovolím tvrdiť, že zo strany OČTK to bolo účelové konanie, lebo museli vedieť o všetkých skutočnostiach, ktorými disponuje tento svedok. Viackrát sme upozorňovali, že v tejto veci boli vypočutí svedkovia, ktorí k veci nevedeli nič povedať. Ale tak dôležitý svedok nebol vypočutý,“ dodal obžalovaný s tým, že z obsahu výpovede svedka Zuriana je jednoznačne zrejmé, že sa manipulovalo s dôkazmi nielen v tejto veci, ale aj v iných veciach a je jasné aj kto s týmito dôkazmi manipuloval. Svedok podľa Kováčika potvrdzuje, že vyšetrovanie je vedené zaujate a neobjektívne.Podľa obžaloby podnikateľ Peter K., ktorý má blízko k Slovenskej informačnej službe a momentálne je na úteku, podplatil v roku 2016 Kováčika prostredníctvom Bernarda Slobodníka sumou 50-tisíc eur. Ten mal za odmenu blokovať stíhanie v dvoch trestných veciach.