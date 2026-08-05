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05. augusta 2026

Ruské rakety a drony zabili v Kyjeve a okolí najmenej 15 ľudí, desiatky zranili


Tagy: Americký prezident Civilné obete raketové útoky Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinský prezident útoky dronmi Vojna na Ukrajine

Útoky zasiahli obytné budovy aj sklady. Ukrajina opätovne žiada viac systémov Patriot, Rusko v júli viac než zdvojnásobilo nasadenie rakiet. Najmenej 15 ľudí zahynulo a desiatky ďalších utrpeli ...



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russia_ukraine_war_99966 1 676x450 5.8.2026 (SITA.sk) - Útoky zasiahli obytné budovy aj sklady. Ukrajina opätovne žiada viac systémov Patriot, Rusko v júli viac než zdvojnásobilo nasadenie rakiet.


Najmenej 15 ľudí zahynulo a desiatky ďalších utrpeli zranenia pri rozsiahlych ruských raketových a dronových útokoch na Kyjev a Kyjevskú oblasť v noci na stredu. Údery zasiahli obytné budovy a niekoľko skladov a na viacerých miestach vypukli požiare.

Zámerné zabíjanie civilistov


V samotnom Kyjeve zahynula žena a najmenej 24 ľudí utrpelo zranenia. Požiare vypukli v štyroch mestských častiach. V Kyjevskej oblasti zahynulo ďalších 14 ľudí a viac ako 20 utrpelo zranenia.

„Nepriateľ opäť úmyselne útočí na civilistov a civilnú infraštruktúru,“ uviedla kyjevská vojenská správa. Šéf oblastnej vojenskej správy Tymur Tkačenko označil útok za jeden z najtragickejších v regióne. „Rusko opäť prinieslo na našu zem smrť a skazu a pripravilo civilistov o život,“ vyhlásil.

Útoky na Kyjev


Novinári AFP počuli v Kyjeve po polnoci výbuchy po tom, ako ukrajinské vzdušné sily varovali pred prichádzajúcimi balistickými raketami.

Nad mestom bol ešte o niekoľko hodín neskôr viditeľný tmavý dym a vo vzduchu bolo cítiť zápach po požiari. Útok nasledoval po ďalšom ruskom bombardovaní Kyjeva a jeho predmestí v sobotu, pri ktorom zahynulo desať ľudí a viac ako 30 utrpelo zranenia.

Obe strany v posledných týždňoch zintenzívnili útoky na veľké vzdialenosti. Rusko podľa analýzy AFP v júli viac než zdvojnásobilo používanie rakiet.

V hľadáčiku je Wildberries


Ukrajinské drony zároveň útočia na ciele v Rusku. Pri utorkových útokoch na sklady internetového predajcu Wildberries v Moskovskej oblasti zahynulo päť ľudí a desať utrpelo zranenia. Ruská protivzdušná obrana v noci na stredu podľa úradov zničila najmenej desať dronov smerujúcich na Moskvu a ďalších 107 v Tulskej oblasti.

Ukrajina zároveň odsúdila video zachytávajúce dron prenasledujúci muža v Chersone, pričom incident označila za úmyselný „lov“ a „safari“ na civilistov. Organizácia Spojených národov (OSN) upozorňuje, že počet civilných obetí na Ukrajine dosiahol najvyššiu úroveň od začiatku ruskej invázie vo februári 2022.

Viac Patriotov


Prezident Volodymyr Zelenskyj opakovane žiada spojencov o ďalšie americké systémy Patriot a interceptory proti balistickým raketám.

„Nedostatok interceptorov proti balistickým raketám iba povzbudzuje Rusko, aby podnikalo takéto útoky, ktoré berú ľudské životy,“ vyhlásil Zelenskyj. Zelenskyj minulý utorok rokoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom aj o možnosti získať licencie na výrobu systémov Patriot priamo na Ukrajine.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine




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Zdroj: SITA.sk - Ruské rakety a drony zabili v Kyjeve a okolí najmenej 15 ľudí, desiatky zranili © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident Civilné obete raketové útoky Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinský prezident útoky dronmi Vojna na Ukrajine
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