|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 5.8.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Hortenzia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
05. augusta 2026
Ruské rakety a drony zabili v Kyjeve a okolí najmenej 15 ľudí, desiatky zranili
Tagy: Americký prezident Civilné obete raketové útoky Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinský prezident útoky dronmi Vojna na Ukrajine
Útoky zasiahli obytné budovy aj sklady. Ukrajina opätovne žiada viac systémov Patriot, Rusko v júli viac než zdvojnásobilo nasadenie rakiet. Najmenej 15 ľudí zahynulo a desiatky ďalších utrpeli ...
Zdieľať
5.8.2026 (SITA.sk) - Útoky zasiahli obytné budovy aj sklady. Ukrajina opätovne žiada viac systémov Patriot, Rusko v júli viac než zdvojnásobilo nasadenie rakiet.
Najmenej 15 ľudí zahynulo a desiatky ďalších utrpeli zranenia pri rozsiahlych ruských raketových a dronových útokoch na Kyjev a Kyjevskú oblasť v noci na stredu. Údery zasiahli obytné budovy a niekoľko skladov a na viacerých miestach vypukli požiare.
V samotnom Kyjeve zahynula žena a najmenej 24 ľudí utrpelo zranenia. Požiare vypukli v štyroch mestských častiach. V Kyjevskej oblasti zahynulo ďalších 14 ľudí a viac ako 20 utrpelo zranenia.
„Nepriateľ opäť úmyselne útočí na civilistov a civilnú infraštruktúru,“ uviedla kyjevská vojenská správa. Šéf oblastnej vojenskej správy Tymur Tkačenko označil útok za jeden z najtragickejších v regióne. „Rusko opäť prinieslo na našu zem smrť a skazu a pripravilo civilistov o život,“ vyhlásil.
Novinári AFP počuli v Kyjeve po polnoci výbuchy po tom, ako ukrajinské vzdušné sily varovali pred prichádzajúcimi balistickými raketami.
Nad mestom bol ešte o niekoľko hodín neskôr viditeľný tmavý dym a vo vzduchu bolo cítiť zápach po požiari. Útok nasledoval po ďalšom ruskom bombardovaní Kyjeva a jeho predmestí v sobotu, pri ktorom zahynulo desať ľudí a viac ako 30 utrpelo zranenia.
Obe strany v posledných týždňoch zintenzívnili útoky na veľké vzdialenosti. Rusko podľa analýzy AFP v júli viac než zdvojnásobilo používanie rakiet.
Ukrajinské drony zároveň útočia na ciele v Rusku. Pri utorkových útokoch na sklady internetového predajcu Wildberries v Moskovskej oblasti zahynulo päť ľudí a desať utrpelo zranenia. Ruská protivzdušná obrana v noci na stredu podľa úradov zničila najmenej desať dronov smerujúcich na Moskvu a ďalších 107 v Tulskej oblasti.
Ukrajina zároveň odsúdila video zachytávajúce dron prenasledujúci muža v Chersone, pričom incident označila za úmyselný „lov“ a „safari“ na civilistov. Organizácia Spojených národov (OSN) upozorňuje, že počet civilných obetí na Ukrajine dosiahol najvyššiu úroveň od začiatku ruskej invázie vo februári 2022.
Prezident Volodymyr Zelenskyj opakovane žiada spojencov o ďalšie americké systémy Patriot a interceptory proti balistickým raketám.
„Nedostatok interceptorov proti balistickým raketám iba povzbudzuje Rusko, aby podnikalo takéto útoky, ktoré berú ľudské životy,“ vyhlásil Zelenskyj. Zelenskyj minulý utorok rokoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom aj o možnosti získať licencie na výrobu systémov Patriot priamo na Ukrajine.
Zdroj: SITA.sk - Ruské rakety a drony zabili v Kyjeve a okolí najmenej 15 ľudí, desiatky zranili © SITA Všetky práva vyhradené.
Najmenej 15 ľudí zahynulo a desiatky ďalších utrpeli zranenia pri rozsiahlych ruských raketových a dronových útokoch na Kyjev a Kyjevskú oblasť v noci na stredu. Údery zasiahli obytné budovy a niekoľko skladov a na viacerých miestach vypukli požiare.
Zámerné zabíjanie civilistov
V samotnom Kyjeve zahynula žena a najmenej 24 ľudí utrpelo zranenia. Požiare vypukli v štyroch mestských častiach. V Kyjevskej oblasti zahynulo ďalších 14 ľudí a viac ako 20 utrpelo zranenia.
„Nepriateľ opäť úmyselne útočí na civilistov a civilnú infraštruktúru,“ uviedla kyjevská vojenská správa. Šéf oblastnej vojenskej správy Tymur Tkačenko označil útok za jeden z najtragickejších v regióne. „Rusko opäť prinieslo na našu zem smrť a skazu a pripravilo civilistov o život,“ vyhlásil.
Útoky na Kyjev
Novinári AFP počuli v Kyjeve po polnoci výbuchy po tom, ako ukrajinské vzdušné sily varovali pred prichádzajúcimi balistickými raketami.
Nad mestom bol ešte o niekoľko hodín neskôr viditeľný tmavý dym a vo vzduchu bolo cítiť zápach po požiari. Útok nasledoval po ďalšom ruskom bombardovaní Kyjeva a jeho predmestí v sobotu, pri ktorom zahynulo desať ľudí a viac ako 30 utrpelo zranenia.
Obe strany v posledných týždňoch zintenzívnili útoky na veľké vzdialenosti. Rusko podľa analýzy AFP v júli viac než zdvojnásobilo používanie rakiet.
V hľadáčiku je Wildberries
Ukrajinské drony zároveň útočia na ciele v Rusku. Pri utorkových útokoch na sklady internetového predajcu Wildberries v Moskovskej oblasti zahynulo päť ľudí a desať utrpelo zranenia. Ruská protivzdušná obrana v noci na stredu podľa úradov zničila najmenej desať dronov smerujúcich na Moskvu a ďalších 107 v Tulskej oblasti.
Ukrajina zároveň odsúdila video zachytávajúce dron prenasledujúci muža v Chersone, pričom incident označila za úmyselný „lov“ a „safari“ na civilistov. Organizácia Spojených národov (OSN) upozorňuje, že počet civilných obetí na Ukrajine dosiahol najvyššiu úroveň od začiatku ruskej invázie vo februári 2022.
Viac Patriotov
Prezident Volodymyr Zelenskyj opakovane žiada spojencov o ďalšie americké systémy Patriot a interceptory proti balistickým raketám.
„Nedostatok interceptorov proti balistickým raketám iba povzbudzuje Rusko, aby podnikalo takéto útoky, ktoré berú ľudské životy,“ vyhlásil Zelenskyj. Zelenskyj minulý utorok rokoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom aj o možnosti získať licencie na výrobu systémov Patriot priamo na Ukrajine.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-auguste-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v auguste 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Ruské rakety a drony zabili v Kyjeve a okolí najmenej 15 ľudí, desiatky zranili © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Americký prezident Civilné obete raketové útoky Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinský prezident útoky dronmi Vojna na Ukrajine
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Kimova sestra straší japonským militarizmom, Tokio vraj opäť kráča k vojne
Kimova sestra straší japonským militarizmom, Tokio vraj opäť kráča k vojne
<< predchádzajúci článok
Extrémne horúčavy v Rakúsku lámu rekordy, vo Viedni padla historická teplota 40,8 stupňa Celzia
Extrémne horúčavy v Rakúsku lámu rekordy, vo Viedni padla historická teplota 40,8 stupňa Celzia