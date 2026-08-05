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05. augusta 2026

Extrémne horúčavy v Rakúsku lámu rekordy, vo Viedni padla historická teplota 40,8 stupňa Celzia


Tagy: extrémne teploty Teplotné rekordy Viedeň vlna horúčav

Rakúsko zaznamenalo nový absolútny teplotný rekord. Vo viedenskej mestskej časti Stammersdorf v utorok namerali 40,8 stupňa Celzia, čo je najvyššia hodnota v histórii meraní v krajine. Rakúsko v utorok ...



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gettyimages 2283923367 676x338 5.8.2026 (SITA.sk) - Rakúsko zaznamenalo nový absolútny teplotný rekord. Vo viedenskej mestskej časti Stammersdorf v utorok namerali 40,8 stupňa Celzia, čo je najvyššia hodnota v histórii meraní v krajine.


Rakúsko v utorok zaznamenalo nový absolútny teplotný rekord. Národná meteorologická služba GeoSphere Austria oznámila, že vo viedenskej mestskej časti Stammersdorf namerali 40,8 stupňa Celzia.

Nová rekordná hodnota prekonala doterajšie maximum 40,5 stupňa Celzia z 8. augusta 2013, ktoré zaznamenali v obci Bad Deutsch-Altenburg na východe krajiny.

Meteorológovia upozornili, že rekord nadväzuje na už mimoriadne horúce a suché obdobie ostatných mesiacov. Rakúsko zaznamenalo štvrtý najteplejší júl v histórii meraní a na niektorých meteorologických staniciach dosiahol deficit zrážok až 90 percent.

Podľa GeoSphere Austria dozrievajú marhule približne o 20 dní skôr než bol priemer v období rokov 1961 až 1991, čo podľa meteorológov ilustruje vplyv globálneho otepľovania na poľnohospodárstvo. Krajina už v júni zaznamenala aj svoju najdlhšiu vlnu horúčav.

Majiteľ reštaurácie vo Viedni Nasir Dis pre agentúru AFP uviedol, že extrémne horúčavy výrazne znížili počet zákazníkov. „Prichádza ich veľmi málo. Je to katastrofa. Len čakáme, kým tieto horúčavy skončia. Čo môžeme robiť? Nič. Nikto nechce jesť ani piť. Každý chce zostať doma,“ povedal.

Odborníci upozorňujú, že klimatická zmena počas tohto leta prehĺbila sucho vo veľkej časti Európy, pričom extrémne teploty ešte viac zhoršujú nedostatok zrážok.


Zdroj: SITA.sk - Extrémne horúčavy v Rakúsku lámu rekordy, vo Viedni padla historická teplota 40,8 stupňa Celzia © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: extrémne teploty Teplotné rekordy Viedeň vlna horúčav
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