Ruské sily sú podľa ISW znepokojené ukrajinským postupom pozdĺž južného frontu

Zbúranie ruských pozícií

Prípravy na ukrajinskú protiofenzívu

23.8.2023 (SITA.sk) - Ruské sily „výrazným spôsobom urýchlili“ rozširovanie obranných opevnení v Zaporižžskej oblasti na Ukrajine. V najnovšej aktualizácii to tvrdia experti z amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) , ktorí analyzovali satelitné snímky z obdobia od vlaňajšieho novembra do augusta tohto roka.Ukrajinský plukovník Petro Černyk uviedol, že v ukrajinskej armáde sú momentálne nastavené podmienky na to, aby ukrajinské sily vstúpili do oblasti severného pobrežia Azovského mora a „zbúrali“ ruské pozície na juhu Ukrajiny a okupovanom Kryme.Povedal tiež, že ruské sily posilňujú svoje pozície na Perekopskej šiji, asi 160 kilometrov severne od Sevastopola, pričom v oblasti budujú tri obranné línie.Ruské sily tiež vytvorili štyri bližšie nešpecifikované „skupiny“ na Kryme v rámci prípravy na ukrajinskú protiofenzívu, povedal šéf ukrajinskej vojenskej spravodajskej služby Kyrylo Budanov . Niečo také sa podľa neho ešte nikdy predtým nestalo.Tieto dve akcie môžu naznačovať, že ruské sily sú „čoraz viac znepokojené nedávnym ukrajinským postupom pozdĺž južného frontu“, uvádza ISW.