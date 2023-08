Ukrajinské údery na krymské mosty predstavujú pre Rusko problém, pridávajú napätie do logistickej sieti

23.8.2023 (SITA.sk) - Ukrajinské údery na mosty vedúce na Krym pre Rusko stále predstavujú problém. Ruské sily ešte stále používajú pontónové mosty po tom, čo ukrajinské raketové útoky pred viac ako dvoma týždňami zasiahli Čonharský most a most v Heničesku, uvádza vo svojej správe o vojne na Ukrajine britské ministerstvo obrany. Informuje o tom spravodajský portál Sky News.Je nepravdepodobné, že by pontónové mosty boli schopné plne udržať tok ťažkých vozidiel prepravujúcich muníciu a zbrane na front, konštatuje rezort.V dôsledku toho vznikajú zápchy, čo znamená, že ruské sily minimálne z časti závisia od dlhého odklonu cez Armiansk na severe Krymu. „To pridáva ďalšie napätie do ruskej logistickej sieti na juhu,“ uviedlo ministerstvo.