Ruské sily vykonali ďalších viac ako 60 náletov, ukrajinskej protivzdušnej obrane sa podarilo zničiť jednu riadenú strelu

12.11.2023 (SITA.sk) - Ruské sily za uplynulých 24 hodín dostali doso silami Ukrajiny. Na rannom brífingu to oznámil generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl.Podľa neho Rusi tiež podniklizo salvových raketometov. Na svojej webstránke o tom informuje denník The Guardian.V noci ruské sily spustili ďalší raketový a vzdušný útok na Ukrajinu, pričom použili dve riadené strely Ch-59 a jednu balistickú raketu Iskander-M. Ukrajinskej protivzdušnej obrane sa podarilo zničiť jednu riadenú strelu, no predstavitelia stále zhromažďujú informácie o obetiach a škodách.Ukrajinské sily zase v stredu vykonali, pričom zasiahli dva ruské delostrelecké systémy,koncentrácií ruských vojakov, zbraní a vojenskej techniky a dva ruské systémy protivzdušnej obrany.