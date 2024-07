Ruské úrady nelegálne zadržiavajú migrantov a používajú proti nim fyzické násilie, uvádza Inštitút pre štúdium vojny

30.7.2024 (SITA.sk) - Ruské úrady podľa amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) nelegálne zadržiavajú migrantov bez jedla a vody a používajú proti nim fyzické násilie, aby ich prinútili podpísať zmluvy o službe v armáde. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.ISW poukazuje na to, že podľa ruského opozičného média Okno advokáti a aktivisti v oblasti ľudských práv uvádzajú, že takmer všetkých zadržaných migrantov v Rusku nútia, aby podpísali zmluvy s armádou.ISW dodáva, že predseda dolnej komory ruského parlamentu Viačeslav Volodin navrhol vypracovanie legislatívy, podľa ktorej by spolu s prevzatím ruských pasov bola povinnosť zaregistrovať sa do vojenskej služby. Ruský parlament podľa inštitútu uvažuje aj o predĺžení vojenskej služby pre nových občanov z jedného na dva roky.