Streda 20.5.2026
Meniny má Bernard
20. mája 2026
Ruské útoky na Dnipro a Sumy zabili dvoch ľudí a zranili ďalších
Moskva pokračovala v nočných útokoch dronmi a raketami na viaceré ukrajinské mestá, Kyjev hlási aj škody na infraštruktúre.
Ruský útok na ukrajinské mesto Dnipro na východe krajiny zabil dvoch ľudí a ďalších šesť zranil. V stredu o tom informovali regionálne vojenské úrady.
„Dvaja ľudia zahynuli a šesť bolo zranených pri nočnom ruskom útoku na Dnipro,“ uviedol náčelník oblastnej vojenskej správy Oleksandr Hanža na sociálnej sieti Telegram.
Päť zranených previezli do nemocnice, pričom traja z nich sú vo vážnom stave.
Intenzívne údery
Rusko pokračuje v intenzívnych útokoch na ukrajinské mestá viac než štyri roky po začiatku invázie. Najnovšie útoky prišli po tom, čo si Moskva a Kyjev v posledných dňoch vymenili jedny z najkrvavejších úderov za posledné mesiace.
V severovýchodnej Sumskej oblasti utrpelo zranenia najmenej šesť ľudí pri „masívnych nepriateľských útokoch dronmi“. Oblastný gubernátor Oleh Hryhorov uviedol, že ruské sily zasiahli obytné štvrte v mestách Konotop a Šostka.
Ukrajinské záchranné služby oznámili, že ruské útoky v Odese poškodili obytné budovy, skladové priestory aj objekt kritickej infraštruktúry.V Charkovskej oblasti utrpelo podľa tamojších úradov 16-ročné dievča akútnu stresovú reakciu po útoku ruského dronu v Novobavarskom okrese.
Takmer tri stovky dronov
Ruské ministerstvo obrany medzitým uviedlo, že počas noci zničilo alebo zachytilo 273 ukrajinských dronov. Starosta Moskvy Sergej Sobjanin oznámil, že protivzdušná obrana zneškodnila dron smerujúci na ruskú metropolu.
Zdroj: SITA.sk - Ruské útoky na Dnipro a Sumy zabili dvoch ľudí a zranili ďalších
