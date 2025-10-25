Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 25.10.2025
 Meniny má Aurel
 24hod.sk    Zo zahraničia

25. októbra 2025

Ruské útoky si vyžiadali štyri obete a desiatky zranených, zasahovať museli aj hasiči


rusko-ukrajinský konflikt ruský útok vojna na Ukrajine

Ruské nočné útoky dronmi a raketami si vyžiadali 4 mŕtvych a približne 20 zranených v ukrajinskom hlavnom meste Kyjev a niekoľkých ďalších regiónoch. Informovali o tom ukrajinské ...



russia_ukraine_war_28270 676x451 25.10.2025 (SITA.sk) - Ruské nočné útoky dronmi a raketami si vyžiadali 4 mŕtvych a približne 20 zranených v ukrajinskom hlavnom meste Kyjev a niekoľkých ďalších regiónoch. Informovali o tom ukrajinské úrady.


Ministerstvo vnútra na sociálnych sieťach informovalo, že pri opakovanom raketovom útoku na obec Petropavlivska v Dnipropetrovskej oblasti zahynul jeden záchranár a ďalší bol zranený. Východný región zasiahla smrť jednej ženy a sedem ľudí utrpelo zranenia, pričom došlo k poškodeniu hasičských vozidiel, obytných budov a obchodov.

Moskva tiež zasiahla Kyjev, kde podľa starostu Vitalija Klička zahynuli dvaja ľudia a 12 ďalších bolo zranených. Záchranné služby zverejnili fotografie hasičov bojujúcich s požiarom, ktorý vypukol v kyjevských okresoch Desnjanskyj a Darnyckyj. Ukrajinské letectvo uviedlo, že Rusko odpálilo deväť balistických rakiet Iskander-M a 62 útočných dronov, pričom ukrajinské sily zostrelili štyri balistické rakety a 50 dronov.

Spojené štáty a Európska únia tento týždeň oznámili nové sankcie voči ruskej energetike s cieľom oslabiť vojnovú ekonomiku Moskvy.



Zdroj: SITA.sk - Ruské útoky si vyžiadali štyri obete a desiatky zranených, zasahovať museli aj hasiči © SITA Všetky práva vyhradené.

rusko-ukrajinský konflikt ruský útok vojna na Ukrajine
