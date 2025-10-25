Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 25.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Aurel
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

25. októbra 2025

Thajský premiér odložil odchod na summit v Malajzii, dôvodom je úmrtie bývalej kráľovnej


Tagy: Americký prezident Summit Úmrtie

Thajský premiér Anutin Charnvirakul odložil svoj odchod na summit lídrov ASEAN v Malajzii po smrti kráľovnej matky. Zároveň oznámil, že plánuje prísť na podpis mierovej dohody s Kambodžou, ktorého má byť ...



Zdieľať
thailand_politics_00042 676x451 25.10.2025 (SITA.sk) - Thajský premiér Anutin Charnvirakul odložil svoj odchod na summit lídrov ASEAN v Malajzii po smrti kráľovnej matky. Zároveň oznámil, že plánuje prísť na podpis mierovej dohody s Kambodžou, ktorého má byť svedkom aj americký prezident Donald Trump.


V sobotu som zrušil svoju cestu do Malajzie. Čo sa týka mierovej dohody medzi Thajskom a Kambodžou za účasti premiéra Malajzie a prezidenta USA, požiadal som ich, aby ju presunuli na zajtrajšie ráno,“ povedal Anutin novinárom v televíznom vysielaní.

Bývalá thajská kráľovná Sirikit, matka súčasného kráľa Vajiralongkorna a manželka najdlhšie vládnuceho panovníka krajiny, zomrela v piatok večer vo veku 93 rokov, oznámil palác. „Je to veľká strata pre národ,“ vyhlásil Anutin pred naliehavým zasadnutím kabinetu.

Americký prezident Donald Trump sa má zúčastniť slávnostného podpisu mierovej dohody medzi Thajskom a Kambodžou na nadchádzajúcom summite juhovýchodných ázijských krajín, uviedol minulý týždeň minister zahraničných vecí hostiteľskej Malajzie.


Napätie medzi Thajskom a Kambodžou vyvrcholilo v júli najkrvavejšími vojenskými stretmi za desaťročia, pri ktorých zahynulo viac ako 40 ľudí a približne 300 000 bolo nútených opustiť svoje domovy. Obe strany sa dohodli na prímerí, ktoré bolo čiastočne sprostredkované Trumpom, no odvtedy si opakovane vyčítajú porušovanie dohody.

Kráľovská rodina je v Thajsku uctievaná, mnohí ju považujú za polobožské postavy a je im venovaná rozsiahla mediálna pozornosť, pričom ich portréty zdobia verejné priestory aj súkromné domovy po celej krajine.




Zdroj: SITA.sk - Thajský premiér odložil odchod na summit v Malajzii, dôvodom je úmrtie bývalej kráľovnej © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident Summit Úmrtie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Slovenský fotograf získal cenu Astronomický snímok dňa od NASA, zachytil kométu nad Vysokými Tatrami
<< predchádzajúci článok
Ruské útoky si vyžiadali štyri obete a desiatky zranených, zasahovať museli aj hasiči

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 