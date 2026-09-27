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27. septembra 2026

Ruské útoky zabili na Ukrajine päť ľudí, Kyjev hlási škody na 16 miestach


Tagy: Civilné obete ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

V Kyjeve a okolí poškodili útoky najmenej 16 objektov, ďalšie obete hlásia Záporožská a Odeská oblasť. Ruské útoky na Ukrajinu zabili v ...



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russia_ukraine_war_18542 676x451 27.9.2026 (SITA.sk) - V Kyjeve a okolí poškodili útoky najmenej 16 objektov, ďalšie obete hlásia Záporožská a Odeská oblasť.


Ruské útoky na Ukrajinu zabili v nedeľu najmenej päť ľudí, oznámili ukrajinské úrady. Kyjev zároveň uviedol, že Moskva „neúnavne“ pokračuje v útokoch na hlavné mesto a jeho okolie.


Prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil tri obete po nočných útokoch v Záporožskej oblasti. Ďalší muž zahynul pri ruskom dronovom útoku na Kyjev.

Útoky sa stupňujú


Starosta Vitalij Kličko uviedol, že v hlavnom meste utrpela zranenia žena a dvaja 16-roční mladí ľudia, ktorých hospitalizovali.

„Nepriateľ naďalej neúnavne útočí na Kyjevskú oblasť údernými dronmi,“ uviedla regionálna správa. Podľa nej bolo poškodených 16 objektov vrátane 12 rodinných domov na predmestiach Kyjeva, skladu a výrobného objektu.

Ďalšiu obeť hlásila Odeská oblasť po „masívnom útoku“ na juh regiónu. Jej šéf Oleh Kiper uviedol, že zásahy poškodili obytnú budovu, zdravotnícke zariadenie, hotel, obchod a sklad používaný na uskladnenie obilia.

Vojna až do konca


Útoky prišli deň po tom, ako ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov na pôde OSN vyhlásil, že Moskva bude pokračovať vo vojenskej kampani „až do konca“.

Ruské ministerstvo obrany medzitým oznámilo, že jeho jednotky obsadili obec Chrypuny v Charkovskej oblasti.

Rusko tento región na rozdiel od Doneckej, Luhanskej, Záporožskej a Chersonskej oblasti formálne nepovažuje za súčasť svojho územia.


Zdroj: SITA.sk - Ruské útoky zabili na Ukrajine päť ľudí, Kyjev hlási škody na 16 miestach © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Civilné obete ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
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