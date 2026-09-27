|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 27.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Cyprián
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
27. septembra 2026
Fico priznal možnosť konania predčasných parlamentných volieb, prezradil aj možný dátum
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister životného prostredia SR Opozícia Predčasné voľby Predseda SNS Premiér Slovenskej republiky
Uviedol to v súvislosti so súčasnou situáciou v koalícii. Ja kľudne rátam s tým, že budú v januári voľby. V relácii V politike to povedal predseda vlády Robert ...
Zdieľať
27.9.2026 (SITA.sk) - Uviedol to v súvislosti so súčasnou situáciou v koalícii.
Ja kľudne rátam s tým, že budú v januári voľby. V relácii V politike to povedal predseda vlády Robert Fico (Smer-SD). Uviedol to v súvislosti so súčasnou situáciou v koalícii. Na adresu koaličných partnerov v relácii poznamenal, že sa im rozpadávajú kluby.
„Ja sa nenechám vydierať ani jedným, ani druhým. Hovorím o pánovi Dankovi a pánovi Tarabovi,“ povedal. Dodal, že im nerozumie, prečo to robia, vravel, že bol pri dohode, že ak sa do 30. septembra nedohodnú inak, minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS) sám odstúpi. Podľa Fica už neplatí ani to. Tarabovo odvolanie dlhodbo požadovala Slovenská národná strana, ktorá ho na ministerský post nominovala, v súčasnosti má návrh na jeho odolanie na stole prezident Peter Pellegrini.
Dodal, že Taraba a predseda SNS Andrej Danko majú zabudnúť na to, že ich bude riešiť, sú na to podľa neho „príliš veľkí chlapci”. Naznačil tiež, že by mohol stiahnuť návrh na Tarabovo odvolanie, ktorý predložil prezidentovi. Konflikt považuje za vec osobnej nenávisti medzi nimi. Kritizoval tiež, že už sa zaoberal vnútrostraníckymi problémami u oboch koaličných partnerov.
„Môj odkaz je veľmi jasný. Ak sa chcú rozísť, tak nech dajú garancie. Ak ich nedajú, tak sa rozbije vláda,” povedal. Ak príde Taraba s tým, že bude naďalej podporovať koalíciu, premiér si vie predstaviť všetko. „Ja sa nebudem zúčastňovať tohto cirkusu,” prízvukoval v relácii.
Zdôraznil, že ak by boli predčasné voľby, tak budú v januári. Podľa Ficových slov je pripravený ísť do nich už v úvode budúceho roka. Smer je podľa neho tiež pripravený byť aj v opozícii. „Niekedy musíte ísť aj do opozície. Tam si počkáme na ďalší dobrý výsledok,” povedal. Na margo možnej povolebnej spolupráce povedal, že nikdy nikoho nevylučovali. Sú pripravení spolupracovať aj s hnutím Republika.
Zdroj: SITA.sk - Fico priznal možnosť konania predčasných parlamentných volieb, prezradil aj možný dátum © SITA Všetky práva vyhradené.
Ja kľudne rátam s tým, že budú v januári voľby. V relácii V politike to povedal predseda vlády Robert Fico (Smer-SD). Uviedol to v súvislosti so súčasnou situáciou v koalícii. Na adresu koaličných partnerov v relácii poznamenal, že sa im rozpadávajú kluby.
Hovorí o konflikte medzi Dankom a Tarabom
„Ja sa nenechám vydierať ani jedným, ani druhým. Hovorím o pánovi Dankovi a pánovi Tarabovi,“ povedal. Dodal, že im nerozumie, prečo to robia, vravel, že bol pri dohode, že ak sa do 30. septembra nedohodnú inak, minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS) sám odstúpi. Podľa Fica už neplatí ani to. Tarabovo odvolanie dlhodbo požadovala Slovenská národná strana, ktorá ho na ministerský post nominovala, v súčasnosti má návrh na jeho odolanie na stole prezident Peter Pellegrini.
Dodal, že Taraba a predseda SNS Andrej Danko majú zabudnúť na to, že ich bude riešiť, sú na to podľa neho „príliš veľkí chlapci”. Naznačil tiež, že by mohol stiahnuť návrh na Tarabovo odvolanie, ktorý predložil prezidentovi. Konflikt považuje za vec osobnej nenávisti medzi nimi. Kritizoval tiež, že už sa zaoberal vnútrostraníckymi problémami u oboch koaličných partnerov.
Fico je pripravený aj na opozíciu
„Môj odkaz je veľmi jasný. Ak sa chcú rozísť, tak nech dajú garancie. Ak ich nedajú, tak sa rozbije vláda,” povedal. Ak príde Taraba s tým, že bude naďalej podporovať koalíciu, premiér si vie predstaviť všetko. „Ja sa nebudem zúčastňovať tohto cirkusu,” prízvukoval v relácii.
Zdôraznil, že ak by boli predčasné voľby, tak budú v januári. Podľa Ficových slov je pripravený ísť do nich už v úvode budúceho roka. Smer je podľa neho tiež pripravený byť aj v opozícii. „Niekedy musíte ísť aj do opozície. Tam si počkáme na ďalší dobrý výsledok,” povedal. Na margo možnej povolebnej spolupráce povedal, že nikdy nikoho nevylučovali. Sú pripravení spolupracovať aj s hnutím Republika.
Zdroj: SITA.sk - Fico priznal možnosť konania predčasných parlamentných volieb, prezradil aj možný dátum © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister životného prostredia SR Opozícia Predčasné voľby Predseda SNS Premiér Slovenskej republiky
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Ruské útoky zabili na Ukrajine päť ľudí, Kyjev hlási škody na 16 miestach
Ruské útoky zabili na Ukrajine päť ľudí, Kyjev hlási škody na 16 miestach
<< predchádzajúci článok
Európska únia uvoľní 710 miliónov eur na pomoc ľuďom zasiahnutým krízami a katastrofami
Európska únia uvoľní 710 miliónov eur na pomoc ľuďom zasiahnutým krízami a katastrofami