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01. júla 2026
Ruské útoky zabili na Ukrajine šesť ľudí, medzi obeťami je aj 15-ročný chlapec
Bombardovanie zasiahlo Charkov, Odesu aj Chersonskú oblasť, desiatky ďalších civilistov utrpeli zranenia.
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Ruské útoky na viaceré oblasti Ukrajiny si v stredu vyžiadali najmenej šesť obetí a približne 50 zranených. Oznámili to miestne úrady.
V Charkove, druhom najväčšom ukrajinskom meste, zasiahlo tri mestské obvody sedem kĺzavých bômb.
Pri útoku zahynul 15-ročný chlapec a ďalších 32 ľudí utrpelo zranenia. Informoval o tom primátor mesta Ihor Terechov.
Aj balistická strela
V južnej Odeskej oblasti zahynuli dvaja ľudia a 15 ďalších bolo zranených pri útoku balistickou raketou, ktorý zároveň spôsobil rozsiahly požiar. Oznámil to šéf oblastnej vojenskej správy Oleh Kiper.
Ďalšie obete hlásila Chersonská oblasť. Dron zasiahol minibus, pričom zahynula 18-ročná žena a ďalšia osoba. Deväť ľudí utrpelo zranenia.
Podľa gubernátora Oleksandra Prokudina si ďalší útok bezpilotného lietadla na administratívnu budovu vyžiadal jednu obeť a dvoch zranených.
Pribúda obetí
Útoky prichádzajú viac než štyri roky po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Boje a vzdušné údery na oboch stranách frontu pokračujú prakticky denne a civilné obete naďalej pribúdajú.
Podľa analýzy údajov ukrajinského letectva počet ruských rakiet a diaľkových dronov vypustených proti Ukrajine v júni výrazne klesol v porovnaní s májom.
Napriek tomu zostávajú útoky na mestá a civilnú infraštruktúru pravidelnou súčasťou konfliktu.
Už len Blízky východ
Diplomatické snahy o ukončenie vojny, ktoré sprostredkúvali Spojené štáty, sa nachádzajú v slepej uličke od konca februára, keď pozornosť medzinárodného spoločenstva presmeroval konflikt na Blízkom východe vyvolaný izraelsko-americkými útokmi na Irán.
Zdroj: SITA.sk - Ruské útoky zabili na Ukrajine šesť ľudí, medzi obeťami je aj 15-ročný chlapec © SITA Všetky práva vyhradené.
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