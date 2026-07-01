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01. júla 2026
Mestskí poslanci v Košiciach schválili podobu volebných obvodov pre jesenné komunálne voľby
Tagy: Komunálne voľby Komunálne voľby 2026 na Slovensku Košické mestské časti mestské časti Mestskí poslanci Mestskí poslanci v Košiciach Ombudsman Predseda Národnej rady SR (NR SR) Volebné obvody
Ako mesto pripomenulo, zmena vyplýva z nedávnej novely zákona o meste Košice, poslanci teda pri určovaní novej podoby volebných obvodov postupovali súlade so schválenou legislatívou. Mestskí poslanci v ...
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1.7.2026 (SITA.sk) - Ako mesto pripomenulo, zmena vyplýva z nedávnej novely zákona o meste Košice, poslanci teda pri určovaní novej podoby volebných obvodov postupovali súlade so schválenou legislatívou.
Mestskí poslanci v Košiciach na mimoriadnom rokovaní v utorok 30. júna schválili podobu volebných obvodov pre jesenné komunálne voľby. V októbri si obyvatelia metropoly východu budú voliť až 51 poslancov, namiesto súčasných 41 poslancov. Ako mesto pripomenulo, zmena vyplýva z nedávnej novely zákona o meste Košice, poslanci teda pri určovaní novej podoby volebných obvodov postupovali súlade so schválenou legislatívou.
„Volebné obvody pre voľby do MZ sa musia aktualizovať pred každými voľbami, ich pozmenenú podobu oficiálne potvrdilo aj 28 z 33 prítomných poslancov terajšieho mestského zastupiteľstva,” uvádza samospráva podotýkajúc, že hlavným dôvodom zvolania rokovania MZ bol práve tento bod.
„Ako je známe, predseda NR SR Richard Raši vyhlásil v utorok 23. júna voľby do orgánov samospráv a zároveň určil lehotu na určenie a zverejnenie volebných obvodov do 21. júla 2026. Podľa schváleného uznesenia zostane v Košiciach aj naďalej 14 volebných obvodov, no v rámci nich dôjde k presunov nielen čo sa týka niektorých mestských častí (MČ), ale aj počtu poslancov,” uviedlo mesto.
Riaditeľ mestského magistrátu Marcel Čop počas rokovania objasnil, že bolo potrebné zareagovať na legislatívne zmeny, ktoré nastali. Pri príprave sa usilovali vyhovieť aj pripomienkam ombudsmana.
Cieľom bolo vyrovnať váhu mandátu. Na jeden mandát by podľa Čopových slov malo pripadať približne 4 500 obyvateľov mesta. Volebné obvody sú určené tak, aby pri voľbách nebola žiadna malá MČ spojená s veľkou, zároveň spájali maximálne tri mestské časti.
„Veľké mestské časti by malo zastupovať 42 poslancov, malé by malo zastupovať deväť poslancov,” dodal Čop. Najväčšia zmena má nastať v Starom meste, kde budú namiesto doterajších troch poslancov voliť piatich.
„Úpravy nastanú aj v prípade mestských častí Kavečany, Ťahanovce, Džungľa, ktoré po novom vytvoria spoločný volebný obvod s jedným zvoleným poslancom,” doplnilo mesto.
Spomedzi 14 volebných obvodov sa bude najviac poslancov - osem - voliť v obvode číslo 5, ktorý zahŕňa územie MČ Západ. Šesť poslancov sa bude voliť vo volebnom obvode číslo 14, ktorý pokrýva územie MČ Dargovských hrdinov.
Po päť poslancov sa bude voliť vo volebných obvodoch, ktoré pokrývajú územie MČ Staré mesto, Sídlisko KVP, Juh a Nad jazerom. V ostatných volebných obvodoch budú voliči rozhodovať o štyroch, troch, dvoch, alebo o jednom mestskom poslancovi.
Zdroj: SITA.sk - Mestskí poslanci v Košiciach schválili podobu volebných obvodov pre jesenné komunálne voľby © SITA Všetky práva vyhradené.
Mestskí poslanci v Košiciach na mimoriadnom rokovaní v utorok 30. júna schválili podobu volebných obvodov pre jesenné komunálne voľby. V októbri si obyvatelia metropoly východu budú voliť až 51 poslancov, namiesto súčasných 41 poslancov. Ako mesto pripomenulo, zmena vyplýva z nedávnej novely zákona o meste Košice, poslanci teda pri určovaní novej podoby volebných obvodov postupovali súlade so schválenou legislatívou.
Hlavný dôvod zvolania rokovania
„Volebné obvody pre voľby do MZ sa musia aktualizovať pred každými voľbami, ich pozmenenú podobu oficiálne potvrdilo aj 28 z 33 prítomných poslancov terajšieho mestského zastupiteľstva,” uvádza samospráva podotýkajúc, že hlavným dôvodom zvolania rokovania MZ bol práve tento bod.
„Ako je známe, predseda NR SR Richard Raši vyhlásil v utorok 23. júna voľby do orgánov samospráv a zároveň určil lehotu na určenie a zverejnenie volebných obvodov do 21. júla 2026. Podľa schváleného uznesenia zostane v Košiciach aj naďalej 14 volebných obvodov, no v rámci nich dôjde k presunov nielen čo sa týka niektorých mestských častí (MČ), ale aj počtu poslancov,” uviedlo mesto.
Spojenie mestských častí
Riaditeľ mestského magistrátu Marcel Čop počas rokovania objasnil, že bolo potrebné zareagovať na legislatívne zmeny, ktoré nastali. Pri príprave sa usilovali vyhovieť aj pripomienkam ombudsmana.
Cieľom bolo vyrovnať váhu mandátu. Na jeden mandát by podľa Čopových slov malo pripadať približne 4 500 obyvateľov mesta. Volebné obvody sú určené tak, aby pri voľbách nebola žiadna malá MČ spojená s veľkou, zároveň spájali maximálne tri mestské časti.
„Veľké mestské časti by malo zastupovať 42 poslancov, malé by malo zastupovať deväť poslancov,” dodal Čop. Najväčšia zmena má nastať v Starom meste, kde budú namiesto doterajších troch poslancov voliť piatich.
Voľby v jednotlivých obvodoch
„Úpravy nastanú aj v prípade mestských častí Kavečany, Ťahanovce, Džungľa, ktoré po novom vytvoria spoločný volebný obvod s jedným zvoleným poslancom,” doplnilo mesto.
Spomedzi 14 volebných obvodov sa bude najviac poslancov - osem - voliť v obvode číslo 5, ktorý zahŕňa územie MČ Západ. Šesť poslancov sa bude voliť vo volebnom obvode číslo 14, ktorý pokrýva územie MČ Dargovských hrdinov.
Po päť poslancov sa bude voliť vo volebných obvodoch, ktoré pokrývajú územie MČ Staré mesto, Sídlisko KVP, Juh a Nad jazerom. V ostatných volebných obvodoch budú voliči rozhodovať o štyroch, troch, dvoch, alebo o jednom mestskom poslancovi.
Zdroj: SITA.sk - Mestskí poslanci v Košiciach schválili podobu volebných obvodov pre jesenné komunálne voľby © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Komunálne voľby Komunálne voľby 2026 na Slovensku Košické mestské časti mestské časti Mestskí poslanci Mestskí poslanci v Košiciach Ombudsman Predseda Národnej rady SR (NR SR) Volebné obvody
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