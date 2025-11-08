|
Sobota 8.11.2025
Denník - Správy
08. novembra 2025
Ruské útoky zabili na Ukrajine štyroch civilistov
Štyria civilisti zomreli a ďalších trinásť utrpelo zranenia pri ruských útokoch proti Ukrajine počas piatka. Ako informuje spravodajský web Ukrajinská ...
8.11.2025 (SITA.sk) - Štyria civilisti zomreli a ďalších trinásť utrpelo zranenia pri ruských útokoch proti Ukrajine počas piatka. Ako informuje spravodajský web Ukrajinská pravda, uviedla to vojenská administratíva Doneckej a Chersonskej oblasti.
