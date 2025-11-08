Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 8.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Bohumír
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

08. novembra 2025

Ruské útoky zabili na Ukrajine štyroch civilistov


Tagy: civilné obete ruské útoky vojna na Ukrajine

Štyria civilisti zomreli a ďalších trinásť utrpelo zranenia pri ruských útokoch proti Ukrajine počas piatka. Ako informuje spravodajský web Ukrajinská ...



Zdieľať
russia_ukraine_war_42423 676x451 8.11.2025 (SITA.sk) - Štyria civilisti zomreli a ďalších trinásť utrpelo zranenia pri ruských útokoch proti Ukrajine počas piatka. Ako informuje spravodajský web Ukrajinská pravda, uviedla to vojenská administratíva Doneckej a Chersonskej oblasti.


Dvaja civilisti prišli o život v mestách Dobropilľa a Kosťantynivka v Doneckej oblasti a dvoch zabili ruské útoky v Chersonskej oblasti. V Doneckej oblasti boli zranení traja civilisti, v Chersonskej desiati. Ruská armáda poškodila päť výškových obytných budov a deväť rodinných domov.


Zdroj: SITA.sk - Ruské útoky zabili na Ukrajine štyroch civilistov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: civilné obete ruské útoky vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
V priebehu októbra ukrajinské drony podľa Zelenského zabili 25-tisíc ruských vojakov
<< predchádzajúci článok
Zoologická záhrada Bratislava má pred sebou Zásadný víkend, dobrovoľníci v nej vysadia 44 stromov

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 