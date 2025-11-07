Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 8.11.2025
 24hod.sk    Z domova

07. novembra 2025

Zoologická záhrada Bratislava má pred sebou Zásadný víkend, dobrovoľníci v nej vysadia 44 stromov


Počas deviatej akcie hlavného mesta s názvom Zásadný víkend pribudne v bratislavskej zoologickej záhrade 44 stromov v duchu africkej savany. Ako uviedol hovorca magistrátu Peter Bubla, počas podujatia ...



669675f31c365867322568 scaled 1 676x451 7.11.2025 (SITA.sk) - Počas deviatej akcie hlavného mesta s názvom Zásadný víkend pribudne v bratislavskej zoologickej záhrade 44 stromov v duchu africkej savany.


Ako uviedol hovorca magistrátu Peter Bubla, počas podujatia dobrovoľníci dotvoria nové zóny areálu, ktoré v budúcnosti prepoja pripravovaný žirafinec s ďalšími výbehmi a oddychovými miestami. Okrem stromov pribudne aj 70 krov, 70 popínaviek a 430 trvaliek a tráv, ktoré vytvoria záhony s rozlohou takmer 900 metrov štvorcových.

Výsadba sa bude odohrávať v sobotu 8. novembra od 9:00 do 14:00. Na lúke pri nosorožcoch bude hlavné sadenie stromov a krov a pri pavilóne primátov bude rodinné sadenie, vhodné aj pre deti.


Zdroj: SITA.sk - Zoologická záhrada Bratislava má pred sebou Zásadný víkend, dobrovoľníci v nej vysadia 44 stromov © SITA Všetky práva vyhradené.

