Sobota 8.11.2025
Meniny má Bohumír
|Denník - Správy
07. novembra 2025
Zoologická záhrada Bratislava má pred sebou Zásadný víkend, dobrovoľníci v nej vysadia 44 stromov
Počas deviatej akcie hlavného mesta s názvom Zásadný víkend pribudne v bratislavskej zoologickej záhrade 44 stromov v duchu africkej savany. Ako uviedol hovorca magistrátu Peter Bubla, počas podujatia ...
7.11.2025 (SITA.sk) - Počas deviatej akcie hlavného mesta s názvom Zásadný víkend pribudne v bratislavskej zoologickej záhrade 44 stromov v duchu africkej savany.
Ako uviedol hovorca magistrátu Peter Bubla, počas podujatia dobrovoľníci dotvoria nové zóny areálu, ktoré v budúcnosti prepoja pripravovaný žirafinec s ďalšími výbehmi a oddychovými miestami. Okrem stromov pribudne aj 70 krov, 70 popínaviek a 430 trvaliek a tráv, ktoré vytvoria záhony s rozlohou takmer 900 metrov štvorcových.
Výsadba sa bude odohrávať v sobotu 8. novembra od 9:00 do 14:00. Na lúke pri nosorožcoch bude hlavné sadenie stromov a krov a pri pavilóne primátov bude rodinné sadenie, vhodné aj pre deti.
