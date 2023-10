Ruské víťazstvo vo vojne na Ukrajine by nás stálo deväťkrát viac, vláda hovorí o najlacnejšej možnosti

4.10.2023 (SITA.sk) - Ruské víťazstvo vo vojne na Ukrajine by nás stálo. Uviedol to Úrad vlády SR na sociálnej sieti s tým, že podpora Ukrajiny je našou najlacnejšou možnosťou. Slovensko, Poľsko, Maďarsko a Rumunsko dali doteraz vo vojenskej aj nevojenskej pomoci Ukrajine viac ako päť miliárd eur.Ako ďalej tvrdí, po víťazstve Ruska by sme sa ocitli v susedstve agresívnej veľmoci a na vlastnú armádu by sme museli ročne vynaložiť. Zároveň by sa z našej krajiny stalÚrad vlády zároveň tvrdí, že integrácia Ukrajiny do Európskej únie NATO by jej umožnila ekonomický rast, ktorý by pozitívne ovplyvnil aj našu krajinu.„Okamžité upokojenie bojov a postupná cesta k zamrznutému konfliktu môže byť pre mnohých komfortným riešením, no ani pri tomto scenári benefity neprevyšujú potenciálne náklady," komentuje úrad vlády ďalšiu variantu. Vysvetľuje, že patová situácia na fronte by blokovala ekonomický rozvoj krajiny i jej susedov. Taktiež sa môže kedykoľvek vystupňovať do ozbrojenej konfrontácie.