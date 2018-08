Ruského politika Navaľného po zadržaní políciou previezli do nemocnice

Alexej Navaľnyj, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 25. augusta (TASR) - Ruského opozičného politika Alexeja Navaľného v sobotu po jeho zadržaní v Moskve previezli sanitkou z policajnej stanice do nemocnice kvôli podozreniu na zlomeninu prsta ľavej ruky. Informovala o tom Navaľného hovorkyňa Kira Jarmyšová.Denník Novaja gazeta medzičasom informoval, že lekári nepotvrdili zranenie ruky. S odvolaním sa na lekárske zdroje denník dodal, že polícia Navaľného následne previezla späť na policajnú stanicu.Jarmyšová podľa agentúry AP spresnila, že Navaľného v sobotu popoludní pri vchode do domu, kde v Moskve býva, zadržali a predviedli na najbližšiu policajnú stanicu kvôli úradmi nepovolenému pochodu, ktorý sa konal ešte v januári tohto roku.Podľa AP sa moskovská polícia zatiaľ k Navaľného zadržaniu a údajnému zraneniu nevyjadrila.Podľa Jarmyšovej Navaľnyj zostane v policajnej cele zrejme až do pondelka, keď o jeho ďalšom osude rozhodne súd.Navaľnyj patrí k najzarytejším kritikom prezidenta Vladimira Putina. V súvislosti so zámerom vypísať v Rusku referendum o zákone na zvýšenie veku odchodu do dôchodku opozícia vyzvala občanov, aby sa 9. septembra zúčastnili na celoštátnom proteste proti vládou presadzovanej dôchodkovej reforme, ktorá sa stretla s ostrou kritikou občanov.Tento protest je zvolaný na deň, keď sa v Moskve - podobne ako aj v ďalších oblastiach krajiny - uskutočnia regionálne voľby.Navaľnyj, ktorý je v Rusku známy aj vďaka odhaľovaniu prípadov korupcie, v piatok zverejnil závery najnovšieho vyšetrovania svojho tímu. Ten odhalil, že pri verejnom obstarávaní pre potreby ruskej Národnej gardy (Rosgvardija) sa spreneverilo najmenej 29 miliónov dolárov. Na čele Národnej gardy je bývalý osobný strážca prezidenta Vladimira Putina, Viktor Zolotov.