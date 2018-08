Turecká polícia rozohnala tradičné zhromaždenie matiek zmiznutých osôb

Tureckí policajti zasahujú pri demonštrácii matiek v Istanbule 25. augusta 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Istanbul 25. augusta (TASR) - Turecká zásahová polícia použila v sobotu slzotvorný plyn na rozohnanie desiatok ľudí, ktorí sa chceli v Istanbule zúčastniť na ďalšom zo série pravidelných stretnutí skupiny matiek násilne zmiznutých ľudí.Informoval o tom v sobotu turecký denník Cumhuriyet, ktorý dodal, že polícia zadržala asi 20 účastníkov.Tieto stretnutia sa konajú od mája roku 1995, a to každú sobotu v istanbulskej štvrti Beyoglu. Túto sobotu malo ísť o v poradí už 700. zhromaždenie.Obvodný policajný veliteľ však jeho konanie zakázal. Zdôvodnil to tým, že zhromaždenie nebolo úradne povolené. Ako ďalší dôvod uviedol údajné napojenie organizátorov podujatia na teroristov, keď vyhlásil, že zhromaždenie bolo zvolané prostredníctvom kont na sociálnych sieťach, ktoré spravuje v Turecku zakázaná(PKK).Denník Cumhuriyet informoval, že napriek zákazu sa na pochod ulicami mesta vydali matky a príbuzní zmiznutých ľudí. Medzi pochodujúcimi bolo aj niekoľko poslancov tureckého parlamentu zvolených za hlavnú opozičnú Republikánsku ľudovú stranu (CHP) a prokurdskú Ľudovodemokratickú stranu (HDP).Oblasť okolo námestia Galatasaray, kde sa dnešné zhromaždenie malo konať, polícia uzavrela a hlavnú cestu k nemu prehradila vodným delom. Policajti potom účastníkov akcie vytláčali do vedľajších ulíc.Jedno z najdlhšie pretrvávajúcich nenásilných hnutí v Turecku, známe pod názvom Sobotné matky, žiada spravodlivosť pre príbuzných ľudí, ktorí sú nezvestní alebo boli zavraždení po vojenskom prevrate v roku 1980 a v čase trvania výnimočného stavu vyhláseného začiatkom 90. rokov. Väčšina zmienených prípadov zmiznutí či násilných úmrtí sa odohrala na prevažne Kurdmi obývanom juhovýchode Turecka.