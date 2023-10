Ruskému ministerstvu financií unikli dokumenty, nárast výdavkov na obranu naznačuje prípravy na dlhú vojnu

Odnesie si to ekonomika

Rátajú s dlhým bojom

1.10.2023 (SITA.sk) - Ruské dokumenty, ktoré avizujú prudký nárast vojenských výdavkov v roku 2024, naznačujú, že sa Moskva pripravuje na dlhú vojnu na Ukrajine.Vo svojej pravidelnej správe to uvádza britské ministerstvo obrany, podľa ktorého dokumenty, pravdepodobne uniknuté ministerstvu financií, naznačujú zvýšenie výdavkov na obranu krajiny na približne 30 % celkových verejných výdavkov. Na svojej webstránke o tom informuje denník The Guardian.Ruské ministerstvo údajne navrhuje obranný rozpočet v sume 10,8 bilióna rubľov, čo je ekvivalent zhruba 6 percent HDP a nárast o 68 percent v porovnaní s rokom 2023, uvádza britský rezort na platforme X, skôr známej ako Twitter Podľa Londýna je veľmi pravdepodobné, že Rusko môže podporiť takúto úroveň výdavkov na obranu v priebehu budúceho roka, ale na úkor zvyšku ekonomiky.Hoci sú podrobnosti o ruských výdavkoch na obranu vždy utajené, dané čísla naznačujú, že sa Rusko pripravuje na niekoľko ďalších rokov bojov na Ukrajine. Ruský minister obrany Sergej Šojgu napríklad 27. septembra naznačil, že je pripravený na to, že vojna bude trvať do roku 2025.