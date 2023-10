Ďuriš Nicholsonová sa ospravedlnila voličom, za skutočne prepadnuté však považuje hlasy pre Matoviča

Skutočná správa o Slovensku

Dva nezlučiteľné svety

1.10.2023 - Cesta do pekla je často dláždená dobrými úmyslami. Skonštatovala to predsedníčka strany Jablko a kandidátka strany Demokrati Lucia Ďuriš Nicholsonová , ktorá sa zároveň ospravedlnila voličom.„Považujem za nutné, dôležité a správne poslať demokratickej menšine voličov moje bezvýznamné „prepáčte“. Ospravedlňujem sa,“ uviedla.Zároveň dodala, že na zozname osobností s najvyšším počtom krúžkov a ani na ich poradí by nič nezmenilo ani to, keby Demokratov zradili, zrazili k zemi a ukončili tak túto bolestivú agóniu o pár dni skôr.„Ten zoznam je skutočnou správou o Slovensku,“ zhodnotila. Na prvom mieste je Robert Fico , za ktorým nasledujú Peter Pellegrini Za skutočne prepadnuté hlasy považuje Ďuriš Nicholsonová hlasy voličov Igora Matoviča.„Regionálne rozdiely na Slovensku sú také obrovské, že na ploche 49 035 kilometrov štvorcových žijú dva úplne rozličné a, obávam sa, že nezlučiteľné svety. Jeden svet patrí do modernej, demokratickej Európy a do západného sveta, ten druhý pod ruskú guberniu,“ zhodnotila.Zároveň vyslovila obavu, že v krátkodobom horizonte pôjde o to, že jeden svet vytlačí zo spoločného územia ten druhý. „V dlhodobom horizonte mám nádej, ze ten druhý svet bude jedného dňa nasledovať osud dinosaurov,“ dodala.