Ruskí farmári v dôsledku sucha zoberú z polí menej obilnín

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 2. júla (TASR) - V tomto storočí v Rusku dosiahli v predchádzajúcich dvoch rokoch rekordné úrody obilnín. Podľa 1. kanála Ruskej televízie to uviedol minister poľnohospodárstva Dmitrij Patrušev.V roku 2016 bol rekord vyše 120 miliónov ton a vlani viac ako 140 miliónov ton. Tento rok zrejme ďalší rekord nedosiahnu. Niektoré dôležité poľnohospodárske oblasti postihlo sucho.Kým na severe krajiny sa sejba jarín ešte len končí, na juhu sa žatva dostáva do tempa. Do konca minulého týždňa sa z polí zobralo 4,4 milión ton obilnín. Úroda na hektár je v porovnaní s vlaňajškom nižšia priemerne o 5 'metrákov'.Z vlaňajšej úrody obilnín sa všetko ešte nespotrebovalo, a tak krajina ich bude môcť vyviezť aj v novom agrárnom roku, ktorý sa začal v nedeľu (1. 7.), najmenej 44 miliónov ton.V sovietskej ére sa dosiahla najvyššia úroda obilnín - 127 miliónov ton - v roku 1978. Bol to však ojedinelý výsledok. Krajina musela pšenicu na chlieb dovážať. V postsovietskom období sa stala jej významným svetovým vývozcom.