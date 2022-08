Ruskí federáli identifikovala ďalšieho podozrivého z vraždy Duginovej

Dvadsaťdeväťročná Daria Duginová zomrela 20. augusta pri Moskve, keď podľa úradov vybuchlo v jej aute na diaľku ovládané výbušné zariadenie. Jej zabitie podľa FSB pripravili a zorganizovali ukrajinské špeciálne služby a vykonala ho Vovková, ktorá následne ušla do Estónska.



Kyjev odmieta akúkoľvek účasť na Duginovej smrti. Estónske úrady zas uviedli, že dosiaľ nedostali žiadne formálne žiadosti alebo otázky z Ruska, ktoré by sa týkali Vovkovej.





29.8.2022 (Webnoviny.sk) - Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) v pondelok identifikovala druhého Ukrajinca, ktorý je podľa nej zapojený do zabitia dcéry popredného ruského nacionalistického ideológa Alexandra Dugina Istý Bogdan Cyganenko podľa nej pomohol pripraviť vraždu Darie Duginovej , pričom hlavnej podozrivej Natalii Vovkovej poskytol falošný občiansky preukaz a falošné poznávacie značky a pomohol jej zostrojiť výbušné zariadenie do Duginovej auta. Štyridsaťštyriročný Cyganenko prišiel do Ruska cez Estónsko 30. júla a opustil krajinu deň pred vraždou, uviedla FSB.