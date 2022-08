Smer-SD si na vlastné oslavy SNP pozval aj ruského veľvyslanca. Nechýbali ani Blahove reči o okupácii Američanmi (video)

Vláda vraj znevážila SNP

29.8.2022 (Webnoviny.sk) - Opozičná strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) zorganizovala oslavy Slovenského národného povstania (SNP) vo Zvolene. Podľa slov predsedu Smeru-SD Roberta Fica ich nechceli pustiť na oslavy SNP do Banskej Bystrice.Na podujatí sa zúčastnili aj ruský veľvyslanec na Slovensku Igor Bratčikov a predstaviteľ bieloruského veľvyslanectva.Podľa Fica nemáme pochybovať o tom, že účastníci SNP mali predstavy po fašistických zverstvách o demokratickej krajine.„Je tento odkaz v roku 2022 naplnený na Slovensku, keď opäť idú zmariť referendum? Je toto krajina, ktorá stojí na pluralizme politických strán?“ pýtal sa Fico počas svojho prejavu.Predseda Smeru si zároveň myslí, že účastníci SNP by boli z dnešnej, naoko demokracie, zhrození. Dodal, že referendum je najvyššia forma priamej demokracie.„Ďalšiu predstavu, ktorú mali účastníci SNP, bola idea, aby Slovensko bolo slobodné. Vláda nemohla viac znevážiť SNP, ktoré má občiansky charakter ako tak, že zakázali verejnosti prísť do Banskej Bystrice na oslavy,“ doplnil Fico.Predseda Smeru hovoril aj o tretej otázke, ktorú si podľa neho účastníci SNP kládli, a to, či bude Československo právny štát.„Keby videli tých zloduchov vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) , videli niektorých ministrov, sudcov a prokurátorov, tak by neverili vlastným očiam,“ tvrdí Fico. Ten je presvedčený, že hrdinovia SNP chceli, aby Slovensko a Československo bol suverénny a zvrchovaný štát.„Koľko nám suverenity a zvrchovanosti ostalo, keď sme celé nebo odovzdali americkej armáde?“ spýtal sa predseda Smeru. Fico si zároveň myslí, že vďaka sankciám smerovaným Rusku sme vystavení najväčšiemu zdražovaniu, aké kedy postihlo Slovensko v modernej histórii.Ruský veľvyslanec na Slovensku Igor Bratčikov na podujatí povedal, že od začiatku SNP ho aktívne vtedajší Sovietsky zväz podporoval.„Tí, ktorí sú zbavení historickej pamäte ľahostajne skresľujú a prepisujú dejiny, ospravedlňujú nacistické zločiny. Osloboditelia a okupanti sa hádžu do jedného vreca alebo zamieňajú,“ uviedol v prejave Bratčikov, ktorý dodal, že Hitlerovi príslušníci sa vyhlasujú za bojovníkov za slobodu. Zároveň doplnil, že musíme zachovať pravdu pre budúce generácie.„Mladí ľudia musia vedieť, za čo ľudia položili svoje životy. Na nikoho a na nič nezabudneme, pravda zvíťazí,“ povedal ruský veľvyslanec.Podpredseda Smeru Ľuboš Blaha je presvedčený, že v súčasnosti nás okupujú Američania. Dodal, že „fašizmus vždy prichádza zo západu a jeho porážka prichádza z východu“.