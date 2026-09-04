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04. septembra 2026
Ruskí hakeri si na mušku zobrali Signal, cielia najmä na politikov, varuje český NÚKIB
Český NÚKIB odporúča kontrolovať pripojené zariadenia, nezdieľať PIN a neskenovať nevyžiadané QR kódy. Používatelia komunikačnej aplikácie Signal čelia cieleným phishingovým kampaniam, ktoré ...
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4.9.2026 (SITA.sk) - Český NÚKIB odporúča kontrolovať pripojené zariadenia, nezdieľať PIN a neskenovať nevyžiadané QR kódy.
Používatelia komunikačnej aplikácie Signal čelia cieleným phishingovým kampaniam, ktoré české úrady spájajú najmä s aktérmi napojenými na Rusko, upozornil český Národný úrad pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť (NÚKIB).
Útočníci sa nepokúšajú prelomiť koncové šifrovanie Signalu. Namiesto toho využívajú sociálne inžinierstvo a snažia sa používateľa presvedčiť, aby k účtu pripojil cudzie zariadenie alebo prezradil PIN či iné prístupové údaje.
Najčastejšie ide o falošné správy vydávajúce sa za technickú podporu Signalu, podvrhnuté odkazy alebo škodlivé QR kódy. Tie sa môžu tváriť napríklad ako pozvánka do skupiny.
Kampane doteraz cielili najmä na osoby pôsobiace v bezpečnosti, štátnej správe a politike. Podobné útoky zaznamenali okrem Česka aj na Ukrajine, v Nemecku, Francúzsku a Holandsku, pričom skutočný geografický rozsah môže byť širší.
NÚKIB odporúča pravidelne kontrolovať zoznam pripojených zariadení, aktivovať zámok registrácie a nikdy neposkytovať PIN ani overovacie údaje.
Používateľom zároveň radí neotvárať nevyžiadané odkazy ani QR kódy a pri citlivej komunikácii využívať miznúce správy.
Zdroj: SITA.sk - Ruskí hakeri si na mušku zobrali Signal, cielia najmä na politikov, varuje český NÚKIB © SITA Všetky práva vyhradené.
Používatelia komunikačnej aplikácie Signal čelia cieleným phishingovým kampaniam, ktoré české úrady spájajú najmä s aktérmi napojenými na Rusko, upozornil český Národný úrad pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť (NÚKIB).
Útočníci sa nepokúšajú prelomiť koncové šifrovanie Signalu. Namiesto toho využívajú sociálne inžinierstvo a snažia sa používateľa presvedčiť, aby k účtu pripojil cudzie zariadenie alebo prezradil PIN či iné prístupové údaje.
Falošné správy
Najčastejšie ide o falošné správy vydávajúce sa za technickú podporu Signalu, podvrhnuté odkazy alebo škodlivé QR kódy. Tie sa môžu tváriť napríklad ako pozvánka do skupiny.
Kampane doteraz cielili najmä na osoby pôsobiace v bezpečnosti, štátnej správe a politike. Podobné útoky zaznamenali okrem Česka aj na Ukrajine, v Nemecku, Francúzsku a Holandsku, pričom skutočný geografický rozsah môže byť širší.
Experti odporúčajú
NÚKIB odporúča pravidelne kontrolovať zoznam pripojených zariadení, aktivovať zámok registrácie a nikdy neposkytovať PIN ani overovacie údaje.
Používateľom zároveň radí neotvárať nevyžiadané odkazy ani QR kódy a pri citlivej komunikácii využívať miznúce správy.
Zdroj: SITA.sk - Ruskí hakeri si na mušku zobrali Signal, cielia najmä na politikov, varuje český NÚKIB © SITA Všetky práva vyhradené.
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