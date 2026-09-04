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 24hod.sk    Zo zahraničia

04. septembra 2026

Ruskí hakeri si na mušku zobrali Signal, cielia najmä na politikov, varuje český NÚKIB


Tagy: Kybernetická bezpečnosť Phishing QR kód ruskí hackeri

Český NÚKIB odporúča kontrolovať pripojené zariadenia, nezdieľať PIN a neskenovať nevyžiadané QR kódy. Používatelia komunikačnej aplikácie Signal čelia cieleným phishingovým kampaniam, ktoré ...



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gettyimages 615824148 676x451 4.9.2026 (SITA.sk) - Český NÚKIB odporúča kontrolovať pripojené zariadenia, nezdieľať PIN a neskenovať nevyžiadané QR kódy.


Používatelia komunikačnej aplikácie Signal čelia cieleným phishingovým kampaniam, ktoré české úrady spájajú najmä s aktérmi napojenými na Rusko, upozornil český Národný úrad pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť (NÚKIB).

Útočníci sa nepokúšajú prelomiť koncové šifrovanie Signalu. Namiesto toho využívajú sociálne inžinierstvo a snažia sa používateľa presvedčiť, aby k účtu pripojil cudzie zariadenie alebo prezradil PIN či iné prístupové údaje.

Falošné správy


Najčastejšie ide o falošné správy vydávajúce sa za technickú podporu Signalu, podvrhnuté odkazy alebo škodlivé QR kódy. Tie sa môžu tváriť napríklad ako pozvánka do skupiny.

Kampane doteraz cielili najmä na osoby pôsobiace v bezpečnosti, štátnej správe a politike. Podobné útoky zaznamenali okrem Česka aj na Ukrajine, v Nemecku, Francúzsku a Holandsku, pričom skutočný geografický rozsah môže byť širší.

Experti odporúčajú


NÚKIB odporúča pravidelne kontrolovať zoznam pripojených zariadení, aktivovať zámok registrácie a nikdy neposkytovať PIN ani overovacie údaje.

Používateľom zároveň radí neotvárať nevyžiadané odkazy ani QR kódy a pri citlivej komunikácii využívať miznúce správy.

 


Zdroj: SITA.sk - Ruskí hakeri si na mušku zobrali Signal, cielia najmä na politikov, varuje český NÚKIB © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kybernetická bezpečnosť Phishing QR kód ruskí hackeri
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