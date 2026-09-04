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Najnovší Lidl nájdete v Rosine pri Žiline


Tagy: Nová predajňa PR

Vo štvrtok 3. septembra Lidl otvoril 186. predajňu na Slovensku. Najnovšia prevádzka sa nachádza v obci Rosina neďaleko Žiliny. V roku 2026 otvoril modro-žltý diskont zatiaľ sedem predajní, okrem ...



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djm05162 676x451 4.9.2026 (SITA.sk) - Vo štvrtok 3. septembra Lidl otvoril 186. predajňu na Slovensku.


Najnovšia prevádzka sa nachádza v obci Rosina neďaleko Žiliny. V roku 2026 otvoril modro-žltý diskont zatiaľ sedem predajní, okrem tejto pribudli nové prevádzky aj v Bratislave, Giraltovciach, Zákamennom, Nitre, Rajci a Kolárove. Keďže sa reťazec chce ešte viac priblížiť zákazníkom, svoju sieť plánuje naďalej rozširovať. Nové predajne Lidl už čoskoro otvorí v Leviciach, Gelnici, Žarnovici, Krásne nad Kysucou, Košťanoch nad Turcom či v Sládkovičove.

V novej prevádzke nájde uplatnenie 25 zamestnancov. Manažérkou tejto predajne je Alena Lulek Múziková, ktorá pri príležitosti otvorenia povedala: "Spoločne sa snažíme, aby bola naša predajňa príjemným miestom pre zákazníkov, kde nájdu všetko potrebné a zároveň sa budú cítiť komfortne. Verím, že našou energiou, ochotou a každodenným nasadením dokážeme vytvárať prostredie, do ktorého sa zákazníci budú radi vracať."

Lidl v 186 predajniach, 3 logistických centrách a v centrále v Bratislave zamestnáva viac ako 6 700 ľudí. Diskont ročne vytvára v priemere stovky nových pracovných miest a svojim zamestnancom ponúka férové mzdy, atraktívne benefity a možnosti kariérneho rastu. Aj vďaka tomu je reťazec viacnásobným držiteľom certifikátu Top Employer a opakovane bodoval aj v domácej ankete Najzamestnávateľ.

Moderný nákupný zážitok


Nová predajňa v Rosine má predajnú plochu s rozlohou 1 075 m2. Lidl aj v tejto predajni využíva výlučne LED technológie pri osvetlení a elektronické cenovky, ktorých výhodou je úspora papiera a jednoduchšie používanie pre personál. Samozrejmosťou je vlastná pekáreň, vďaka ktorej sa môžu zákazníci tešiť na čerstvé pečivo počas celého dňa. Pre zákazníkov sú aj v tejto predajni k dispozícii dva automaty na zálohovanie vratných obalov. V tejto predajni zákazníci nájdu okrem klasických aj šesť samoobslužných pokladníc, vďaka ktorým môžu svoje nákupy vybaviť ešte pohodlnejšie a rýchlejšie.

Koncept predajne prináša zákazníkom nákupný zážitok, ktorý je prehľadnejší, príjemnejší a inšpiratívnejší. Zákazníkov privíta nový systém navigácie na stenách s modernými farbami a prechod po celej šírke predajne, čo zabezpečuje rýchlu orientáciu. Hneď za vstupom sa môžu tešiť na priestor so zameraním na čerstvosť, na oddelenie ovocia a zeleniny s novými inteligentnými váhami či na špeciálne nasvietené oddelenie kozmetiky.

Aj v tejto predajni zákazníci nájdu šesť jasne štruktúrovaných nepotravinových tematických svetov, vďaka čomu ľahšie nájdu svoje obľúbené produkty. Ide o oblasti: kuchyňa a domácnosť, dielňa a záhrada, šport a voľný čas, bývanie a zariaďovanie, móda a doplnky a bábätká a deti, pričom každá z nich je zastrešená silnou vlastnou značkou, ako napríklad PARKSIDE, SILVERCREST či CRIVIT. Široký výber je neustále k dispozícii aj v Lidl Online shope na lidl.sk.

Dobrý sused aj v Rosine


Vo všetkých predajniach Lidl, vrátane tejto, sa zákazníci môžu zapojiť do viacerých spoločensky zodpovedných aktivít a podporiť tak dobrú vec. Majú na výber, či si nechajú záloh vyplatiť, alebo ho prostredníctvom automatov venujú organizácii OZ Červený nos Clowndoctors a pomôžu tak rozveseliť deti a seniorov po celom Slovensku. Za každú predanú fľašu minerálnej vody Saguaro venuje diskont jeden cent na kúpu a výsadbu stromčekov v Tatrách, za každé predané balenie plienok zase putuje 10 centov na pomoc vážne chorým deťom vo veku do dovŕšených 4 rokov v rámci iniciatívy Od začiatku v dobrých rukách. Zákazníci môžu pomôcť vyčistiť slovenské rieky a vodné nádrže od plastov aj v rámci projektu Nenechajme to plávať.

Lidl organizuje najväčšiu potravinovú zbierku na Slovensku - Podeľ sa a pomôž, ktorá doteraz priniesla núdznym potraviny v hodnote viac ako 2 800 000 €. Potravinová podpora z predajne v Rosine poputuje Centru sociálnych služieb LÚČ. "Veľmi si vážime dlhodobú spoluprácu so spoločnosťou Lidl, vďaka ktorej môžeme spoločne prinášať konkrétnu pomoc rodinám a jednotlivcom, ktorí sa ocitli v náročnej životnej situácii. Za každým príspevkom od zákazníkov a darcov je viac než len materiálna pomoc – je v ňom prejav solidarity, záujmu a nádeje pre človeka, ktorý ju práve potrebuje. Chceme preto ľudí povzbudzovať, aby boli všímaví voči svojmu okoliu a nezabúdali, že pomáhať má zmysel počas celého roka. Pretože aj malé gesto môže pre niekoho znamenať veľkú pomoc a pocit, že na svoju náročnú situáciu nezostal sám," vysvetlila Monika Jarošíková, riaditeľka CSS LÚČ.

Pri príležitosti otvorenia novej predajne diskont v rámci projektu Lidl otvára - školám pomáha podporuje žiakov blízkych základných škôl. Tentokrát sa zo športových pomôcok budú tešiť žiaci Základnej školy s materskou školou Rosina. "Podporu škôl zo strany súkromných spoločností vnímame ako mimoriadne potrebnú a vítanú, keďže štátne zdroje často na pokrytie všetkých potrieb nestačia. Tento typ partnerstva nám pomáha vytvárať pre žiakov atraktívnejšie a bezpečnejšie prostredie, čo ich motivuje vymeniť digitálne obrazovky za aktívny pohyb. Investícia do školského športu má v konečnom dôsledku obrovský dopad na celú spoločnosť, pretože učí deti disciplíne, tímovej práci a formuje generáciu s pevnými základmi pre zdravý životný štýl," hovorí Miriama Lamžová, zástupkyňa riaditeľky.

Výšku podpory v rámci projektu Lidl otvára - školám pomáha môžu ovplyvniť priamo zákazníci. V prvý deň otvorenia predajne venuje diskont 1 € na nákup športových pomôcok pre školy za každý nákup v hodnote aspoň 10 €.

Lidl sa na základe hlasovania verejnosti opakovane tešil z ocenenia Obchodník roka. Za svoj internetový obchod www.lidl-shop.sk viackrát získal ocenenia v súťaži ShopRoku.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Najnovší Lidl nájdete v Rosine pri Žiline © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Nová predajňa PR
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