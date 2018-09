Ruskí kriminalisti sú v Sýrii, vyšetrujú zostrelenie ruského lietadla

Na archívnej snímke z 6. júla 2015 prieskumné lietadlo Il-20 ruských vzdušných síl odlieta z letiska v Rostove na Done. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 19. septembra (TASR) - Ruskí kriminalisti začali trestné vyšetrovanie incidentu z pondelka, keď bolo nad Stredozemným morom zostrelené ruské špionážne lietadlo. Rozhlasová stanica Echo Moskvy v stredu uviedla, že ruskí kriminalisti vedú vyšetrovanie priamo v Sýrii.Ruské lietadlo s 15 vojakmi na palube zostrelila sýrska protivzdušná obrana 35 kilometrov od sýrskeho pobrežia. Ministerstvo obrany podľa agentúry TASS uviedlo, že ruským lietadlom pripravujúcim sa na pristátie sa v čase incidentu kryli izraelské stíhačky F-16, ktoré boli v tom čase na misii s cieľom zaútočiť na objekty v sýrskej provincii Lázikíja.Agentúra TASS uviedla, že k incidentu došlo v pondelok približne o 23.00 h moskovského času, keď sa lietadlo vracalo na ruskú leteckú základňu Humajmím.Podľa ruského ministerstva obrany zodpovednosť za incident nesie Izrael, ktorý Moskva následne varovala, že si vyhradzuje právo na odvetu.Ruský prezident Vladimir Putin bol vo svojich vyjadreniach miernejší - denník The Times of Israel napísal, že Putin Izraelu "odpustil", že zavinil zostrelenie ruského špionážneho lietadla, ale izraelského premiéra Benjamina Netanjahua vyzval: "Nedovoľte, aby sa to zopakovalo".Netanjahu podľa The Times of Israel vyjadril ľútosť nad smrťou ruských vojakov a uvítal návrh na koordináciu bezpečnostných záležitostí medzi Izraelom a Sýriou; Putin v rozhovore s predsedom vlády židovského štátu vyhlásil, že Izrael svojím náletom v Sýrii narušil sýrsku suverenitu, a uviedol, že k strate lietadla viedla "séria tragických udalostí".Rozhlasová stanica Echo Moskvy však informovala, že poslanci Štátnej dumy za Komunistickú stranu Ruskej federácie Valerij Raškin a Denis Parfionov vyzvali ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova, aby jeho rezort pripravil súbor opatrení ako reakciu na udalosti súvisiace s Izraelom, a to až do prerušenia diplomatických vzťahov.