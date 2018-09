Predaj áut v Európskej únii vyskočil v auguste na vyše 1,1 milióna

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 19. septembra (TASR) - Predaj áut v Európskej únii vzrástol minulý mesiac o vyše 30 %, čo predstavuje nečakané zvýšenie v inak zvyčajne slabom mesiaci roka. Tentoraz však predaje ovplyvnil fakt, že v septembri začali platiť prísnejšie pravidlá v oblasti testov emisií.Európske združenie výrobcov automobilov (ACEA) oznámilo, že v auguste sa v EÚ predalo vyše 1,1 milióna osobných áut. Medziročne to predstavuje rast zhruba o 31 %. Na porovnanie, v júli sa predaj zvýšil o 10,5 % a v júni o 5,2 %.Podľa ACEA sa pod prudký augustový rast predaja podpísala nová metodika merania spotreby a emisií automobilov WLTP, ktorá od septembra vstúpila do platnosti. S cieľom zredukovať zásoby preto niektoré automobilky ponúkli vysoké zľavy.Od januára do konca augusta sa predaj áut v EÚ zvýšil o 6,1 % na 10,8 milióna. Predaj potiahli práve nezvyčajne úspešné letné mesiace.Z jednotlivých automobiliek najvýraznejší rast predaja zaznamenala v auguste firma Renault. Jej predaj sa zvýšil o 56,4 %. Nemecký Volkswagen zaznamenal rast o 39,3 % a spoločnosť Fiat Chrysler o 38,9 %.