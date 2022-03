Ruskí oligarchovia sú nespokojní a už hľadajú za Putina náhradu, tvrdí český historik

Panika pre tvrdé sankcie

Putin si oligarchov drží od tela

6.3.2022 - Časť bohatých ruských miliardárov, ktorí pre sankcie v dôsledku ruského útoku na Ukrajinu prichádzajú o majetky, nie je spokojná s krokmi ruského prezidenta Vladimira Putina. Ako referuje web ČT24, tvrdí to český historik Alexej Kelin s odvolaním sa na svojho priateľa a taktiež historika Andreja Zubova.Ako vraví, v Rusku existuje akási pyramída, kde 80 percent ľudí žije v chudobe alebo na jej hranici.„Väčšina z nich podporuje vojnu a verí štátnej propagande,“ povedal Kelin v Otázkach Václava Moravca. Ďalej nasleduje skupina 18 až 19 percent ľudí, ktorí sú vzdelanejší a s vojnou väčšinou nesúhlasia, no sú často závislí od štátu.Nakoniec je tu podľa Kelina „špička pyramídy“, jedno až dve percentá, čo predala svedomie za miliardové zisky.„Títo ľudia už teraz panikária pre sankcie. Nie sú už tak celkom lojálni a hľadajú nového lídra, ktorý by nechal systém (v Rusku) taký, aký je, ale zaistil im pôvodné benefity,“ poznamenal Kelin a dodal, že podľa Zubova zmena nastane v priebehu niekoľkých týždňov.Už 79-ročný historik sa obáva, že ruskí oligarchovia sami na Putina nedosiahnu. Putin sa podľa neho bojí vzbury v časti armády a dnes si oligarchov už toľko nepúšťa k sebe.„Verím, že tento pancier dokáže prelomiť len človek so skúsenosťami z KGB, ktorý pozná Putinovo myslenie a je chytrejší než on,“ zamyslel sa.Podľa politického geografa Michaela Romancova jedno percento najzámožnejších Rusov vlastní asi 74 % celkového bohatstva v krajine.