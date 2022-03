Na Ukrajinu prišlo bojovať cez 20-tisíc cudzincov z rôznych krajín, do armády sa stále hlásia aj Ukrajinci

6.3.2022 (Webnoviny.sk) - Približne 20-tisíc cudzincov z 52 krajín sveta sa dobrovoľne prihlásilo do ukrajinskej armády na boj proti Rusku. Ako referuje web eurointegration.com.ua, na nedeľňajšom brífingu v Kyjeve to povedal ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba. „Celý svet je dnes na strane Ukrajiny nielen slovami, ale aj činmi,“ vyhlásil Kuleba a zdôraznil, že Kyjev cíti podporu nielen zahraničných vlád, ale aj bežných občanov.„Mobilizácia slobodných ľudí vo svete je jednoducho úžasná. Chodia k nám skúsení veteráni a dobrovoľníci z 52 krajín sveta. Je to ich túžba. My sme ich nezamestnávali, nijako sme ich nemotivovali. Toto je ich túžba bojovať na strane dobra,“ povedal minister. Povedal, že celkový počet sa blíži k číslu 20-tisíc, pričom odmietol špecifikovať, ktoré krajiny majú medzi týmito dobrovoľníkmi najväčšie zastúpenie.Ukrajinské médiá taktiež v nedeľu informovali, že do armády sa prihlásilo aj ďalších 100-tisíc Ukrajincov.