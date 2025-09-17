Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

17. septembra 2025

Ruskí separatisti Svitlanu v Donecku uväznili len preto, že má príbuzných západnejšie na Ukrajine, v zajatí bola šesť rokov


Tagy: donecká oblasť vojna na Ukrajine

Ukrajinka Svitlana Holovanová z Doneckej oblasti sa po viac ako šiestich rokoch po prepustení z ruského zajatia stretla so svojimi dcérami. V čase jej zatknutia v roku 2019 mali dcéry ...



gettyimages 2188439600 676x380 17.9.2025 (SITA.sk) - Ukrajinka Svitlana Holovanová z Doneckej oblasti sa po viac ako šiestich rokoch po prepustení z ruského zajatia stretla so svojimi dcérami. V čase jej zatknutia v roku 2019 mali dcéry štyri a desať rokov. O prípade web Ukrajinská pravda informoval ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec.


Počas rokov v zajatí Svitlana svoje dcéry ani raz nevidela a nevedela, čo sa s nimi stalo, uviedol Lubinec. Svitlana uviedla, že dôvodom jej zadržania bolo jednoducho to, že má príbuzných žijúcich na území, ktoré kontroluje Ukrajina. Vo svojom rodnom meste sa živila predajom rýb a prácou v doprave.

Dva roky bola v smutne známom ruskom väzení Izoljacia v Donecku. Neskôr ju previezli do trestaneckej kolónie Snižne v Doneckej oblasti. Doma na ňu čakali jej dcéry Aňa a Sofija. Najprv ich otec vzal do Mariupoľa. Krátko pred totálnou ruskou inváziou s nimi odišiel do Chmeľnickej oblasti a neskôr do Nemecka.

Svitlana v zajatí snívala o stretnutí so svojou rodinou. „Verila som, že sa musím dostať von a vidieť svoju rodinu, ktorá ma miluje a čaká na mňa. Kvôli svojim deťom som nazbierala silu, vydržala a verila som,“ hovorí sa Svitlana.


Zdroj: SITA.sk - Ruskí separatisti Svitlanu v Donecku uväznili len preto, že má príbuzných západnejšie na Ukrajine, v zajatí bola šesť rokov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: donecká oblasť vojna na Ukrajine
