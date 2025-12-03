Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 3.12.2025
 Meniny má Oldrich
 24hod.sk    Z domova

03. decembra 2025

Slovákov čakajú podľa progresívcov najťažšie Vianoce, na ľudí začína naplno dopadať babráctvo vlády


Tagy: chudoba na Slovensku Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) konsolidácia konsolidácia verejných financií Minister vnútra SR Predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) Premiér Slovenskej republiky Slovenská ekonomika Vianoce

Ľudia na Slovensku sa začínajú chystať na Vianoce, ale tento rok budú mať pre mnohé rodiny trpkú príchuť. Čakajú ich totiž najťažšie Vianoce, vyhlásil predseda



dubeci simecka 676x451 3.12.2025 (SITA.sk) - Ľudia na Slovensku sa začínajú chystať na Vianoce, ale tento rok budú mať pre mnohé rodiny trpkú príchuť. Čakajú ich totiž najťažšie Vianoce, vyhlásil predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.


„Máme už tretí rok tejto Ficovej vlády a na ľudí začína naplno dopadať jej neskutočné babráctvo. Chudoba, drahota, všetky tie zbabrané konsolidácie, ktoré nijak nezastavili naše zadlžovanie, iba udusili hospodársky rast Slovenska aj rozpočty našich rodín,“ povedal Šimečka s dodatkom, že ľudia na Slovensku majú menej v peňaženkách a ešte čelia aj stále väčšiemu počtu krádeží a lúpeží v obchodoch, domácnostiach, pivniciach.

Likvidácia zdravotníctva a školstva


„Presne rok je na stole návrh na odvolanie ministra vnútra Šutaja Eštoka. Celý čas sa vyhýba zodpovednosti – rovnako ako ďalší ministri, ktorí by mali verejnosti vysvetliť svoje zlyhania,“ zdôraznil.

Ako príklad pokračujúceho rozkladu označil aj rušenie Úradu na ochranu oznamovateľov či kauzu Voderady, kde štát kúpil skrachovaný outlet o 10 miliónov drahšie ako bola cena neúspešnej aukcie.

„A členka dozornej rady sa na tom zabáva na videu. Toto je vraj podľa nej ‘topka a slayáda’. Toto je ich typický prístup a postoj k tomu, ako Fico za 15 rokov zlikvidoval zdravotníctvo, školstvo, vyhnal mladých a uvrhol rodiny do chudoby,“ hovorí líder progresívcov. Člen Výboru Národnej rady SR pre financie a rozpočet Štefan Kišš upozornil, že tieto Vianoce budú pre rodiny výrazne skromnejšie pre Ficovu drahotu.

Vyššie dane napriek nerastúcim platom


„Minuloročná konsolidácia obrala priemernú rodinu o tisíc eur, zatiaľ čo si ministri zvyšovali platy o tisíce. Podľa prieskumov klesnú výdavky ľudí na darčeky o 17 percent, čo je najviac za desaťročie. Premiér Fico vidí z limuzíny plné parkoviská pri obchodoch a myslí si, že sa máme dobre. Keby vystúpil, počul by, že ľudia rátajú každé euro,“ povedal Kišš.

Ako dodal, do obchodov nechodia rozhadzovať, ale hľadajú najlacnejšie možnosti. Poukázal na to, že ľudia platia vyššie dane, ich platy nerastú, rast reálnych miezd je druhý najnižší, odkedy sa Fico vrátil k moci. Napríklad za Českom zaostávame už štvrtý kvartál po sebe.

„Máme jednu z najvyšších inflácii v Európskej únii, budúci rok navyše prichádza frontálny útok na pracujúcich. Toto už vidia aj voliči koalície a prevláda u nich frustrácia,” upozornil.


Zdroj: SITA.sk - Slovákov čakajú podľa progresívcov najťažšie Vianoce, na ľudí začína naplno dopadať babráctvo vlády © SITA Všetky práva vyhradené.

