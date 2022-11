Ruskí vojaci utekali z Chersonu ako potkany a veľa z nich sa aj utopilo

Operácie pod falošnou vlajkou

Odpálené výbušniny

Výzva ukrajinského ministerstva

11.11.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajinský predstaviteľ v piatok po prvý raz priznal, že mesto Cherson je „takmer pod kontrolou ukrajinských ozbrojených síl", ale varoval, že niektorí ruskí vojaci mohli zostať v civilnom prestrojení. Referuje o tom spravodajský web CNN.Člen regionálnej rady v Chersonskej oblasti Serhij Chlan na online brífingu povedal že „deokupácia mesta Cherson a západného brehu Dnipra je v záverečnej fáze".Varoval však, že mnohí ruskí vojaci „odhodili svoje vojenské uniformy a teraz sa skrývajú v civilnom oblečení". „Budú pripravovať provokácie, operácie pod falošnou vlajkou. Čaká nás veľa práce na odmínovaní a vyčistení mesta," povedal Chlan.Obyvatelia Chersonu, s ktorými CNN v ostatných týždňoch hovorila, potvrdili, že mnohí ruskí vojaci používali civilné oblečenie. Chlan tiež povedal, že veľké množstvo ruských vojakov sa utopilo v Dnipre pri pokuse o útek z mesta. CNN nemôže potvrdiť jeho tvrdenie.„Naše ozbrojené sily vďaka prudkému náporu zničili väčšinu Rusov, ktorí utekali ako potkany na ľavý (východný) breh Dnipra. Utekali pozdĺž pontónov, ktoré postavili pod Antonivským mostom, a nechali tam svoje vybavenie. Veľa Rusov sa utopilo," dodal.Poznamenal taktiež, že ruské sily odpálili výbušniny v elektrárni v Chersone a zničili časť televíznej veže. Povedal, že komunikácia v meste je naďalej mimoriadne zložitá a že palivo aj elektrina sú vzácne.„V meste Cherson je vztýčená ukrajinská vlajka. Odteraz sa na všetkých budovách v Chersone objaví ukrajinská vlajka. To je to, o čom sme snívali od prvých dní okupácie," povedal a podotkol, že ukrajinské sily teraz môžu ostreľovať východnú časť Chersonskej oblasti až po Perekopskú šiju spájajúcu ukrajinskú pevninu s polostrovom Krym.Ako informuje spravodajský web CNN, hlavné spravodajské riaditeľstvo ukrajinského ministerstva obrany (GUR) vyzvalo všetkých ruských vojakov, ktorí sú ešte stále na západnom brehu rieky Dnipro v Chersonskej oblasti, aby sa vzdali.„Ruskí vojaci! Ako sa dalo očakávať, po ústupe hlavnej skupiny vojsk ruskej armády z ukrajinského Chersonu vás vaše velenie ponechalo napospas osudu. Vaši velitelia naliehajú, aby ste sa prezliekli do civilu a pokúsili sa z Chersonu utiecť na vlastnú päsť. Očividne sa vám to nepodarí," uviedlo GUR vo vyhlásení na Telegrame.