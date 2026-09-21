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21. septembra 2026

Ruskí vojaci začali odmietať rozkazy a sabotovať operácie. Ukrajinské drony im ničia zásobovanie


Tagy: Dobropilľa Ruská armáda ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Problémy hlásia na dobropiľskom smere v Donbase, kde Rusi napriek mimoriadne vysokému tempu útokov dosahujú iba malé územné zisky. Ukrajinci im zničili aj nahromadenú techniku pripravenú na ďalší ...



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russia_ukraine_75924 676x380 21.9.2026 (SITA.sk) - Problémy hlásia na dobropiľskom smere v Donbase, kde Rusi napriek mimoriadne vysokému tempu útokov dosahujú iba malé územné zisky. Ukrajinci im zničili aj nahromadenú techniku pripravenú na ďalší postup.


Ruskí vojaci na dobropiľskom smere v Doneckej oblasti začali podľa ukrajinskej armády odmietať rozkazy a sabotovať operácie menších jednotiek. Informáciu ukrajinskej brigády vo svojej najnovšej analýze uvádza americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW). Problémy údajne súvisia s intenzívnym nasadením ukrajinských dronov, ktoré narúšajú ruské zásobovanie a komplikujú útoky malých pechotných skupín.

Ukrajinská brigáda podľa ISW uviedla, že aktivita dronov spôsobuje nedostatok zásob v ruských jednotkách a znemožňuje opravy motorizovanej techniky. Bezpilotné prostriedky zároveň zvyšujú riziko pre malé skupiny ruských vojakov, ktoré sa pokúšajú prenikať cez ukrajinské pozície.

Práve v tejto situácii podľa brigády ruskí vojaci odmietajú plniť rozkazy a sabotujú operácie menších jednotiek. ISW hodnotí, že ukrajinské údery zrejme spôsobujú v ruských jednotkách logistické problémy aj problémy s morálkou.

Rusi naďalej spoliehajú najmä na infiltračné skupiny


Ruské velenie pritom na dobropiľský smer sústreďuje značné sily. Podľa ukrajinského vojenského pozorovateľa Kosťantyna Mašovca, na ktorého sa ISW odvoláva, sú hlavné útočné aktivity momentálne sústredené pri Černihivke, Vodianskom a Maťaševe južne od Dobropille.

Rusi pri Zatyšku zhromaždili útočnú pechotu a až 30 kusov ľahkej motorovej techniky, ktoré chceli použiť pri ďalšom postupe smerom na Bilycké. Ukrajinské sily však koncentráciu techniky odhalili a zničili ešte predtým, ako ju Rusi dokázali nasadiť do útoku.

Podľa ISW sa ruské velenie snaží obsadiť najmenej jednu obec v okolí Dobropille, kde by mohlo zhromaždiť pechotu pred následným útokom na samotné mesto. Namiesto okamžitého rozsiahleho útoku sa Rusi naďalej spoliehajú najmä na infiltračné skupiny, ktoré sa pokúšajú prenikať cez ukrajinskú obranu.

Ruským jednotkám sa nedarí upevniť pozície


Ani zväčšenie týchto skupín však zatiaľ podľa dostupných informácií neprinieslo požadovaný výsledok. Rusi pôvodne vysielali skupiny s dvoma až troma vojakmi, v súčasnosti majú niektoré z nich už desať až 12 príslušníkov. Ukrajinské prieskumné a útočné drony však podľa Mašovca väčšinu z nich rýchlo odhalia a zničia.

Ruským jednotkám sa preto nepodarilo upevniť ani na miestach, kam predtým prenikli. ISW uvádza ako príklad Vilne a Novyj Donbas východne od Dobropille, kde sa ruským jednotkám nepodarilo upevniť pozície. To komplikuje ich zámer pripraviť väčší útok na mesto z východu.

Intenzita ruských útokov je pritom v tejto oblasti mimoriadne vysoká. Údaje ukrajinského generálneho štábu, ktoré analyzoval ISW, ukazujú, že od 1. augusta podnikajú Rusi na dobropiľskom smere v priemere 32 útokov denne, čo je najvyššie tempo na celej frontovej línii. Napriek tomu tam podľa amerických analytikov dosiahli iba veľmi malé územné zisky.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine





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Zdroj: SITA.sk - Ruskí vojaci začali odmietať rozkazy a sabotovať operácie. Ukrajinské drony im ničia zásobovanie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dobropilľa Ruská armáda ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
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