Ruskí vojaci zaútočili na Nikopol, ostreľovali dva okresy mesta a hlásia niekoľko zranených

Takmer každú noc ostreľovanie

Riziko úniku rádioaktivity

12.8.2022 (Webnoviny.sk) - Mesto Nikopol na juhovýchode Ukrajiny, ktoré leží na opačnom brehu rieky Dnipro ako Zaporižžská jadrová elektráreň, sa v noci na piatok opäť stalo terčom ruského raketového útoku.Šéf regionálnej vojenskej správy Dnipropetrovskej oblasti Valentyn Rezničenko uviedol, že ruská armáda ostreľovala dva okresy mesta raketometmi Grad a delostrelectvom. Do 40 rakiet dopadlo na neďaleké mesto Marhanec, pričom traja ľudia utrpeli zranenia. Informuje o tom portál cnn.com.Oblasť mesta Nikopol je takmer každú noc terčom ruských rakiet a delostrelectva, ktoré je rozmiestnené v blízkosti jadrovej elektrárne, uviedli ukrajinskí predstavitelia.Zaporižžská jadrová elektráreň, ktorá je najväčšia v Európe, pracuje so zníženou kapacitou od začiatku marca po tom, ako ju obsadila ruská armáda.Šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Mariano Grossi upozornil, že časti elektrárne vyradili nedávne útoky, čím vzniklo riziko úniku rádioaktivity.„Akákoľvek vojenská činnosť ohrozujúca jadrovú bezpečnosť sa musí okamžite zastaviť,“ uviedol Grossi. „Tieto vojenské akcie v blízkosti takej veľkej jadrovej elektrárne by mohli viesť k veľmi vážnym následkom,“ vyhlásil.