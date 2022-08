Kardinál Tomko robil podľa Kollára dobré meno Slovensku, cirkev v ňom stratila veľkú oporu (video+foto)

12.8.2022 (Webnoviny.sk) - Bol to úžasný človek, ktorý vedel poradiť, pomôcť a myslím si, že cirkev v ňom stratila veľkú oporu a veľkého človeka, povedal Boris Kollár (Sme rodina) po uctení si pamiatky zosnulého kardinála Jozefa Tomka v Dóme sv. Martina v Bratislave.„Ja som mal to šťastie, že pred pár mesiacmi sme sa boli poďakovať Svätému otcovi za jeho návštevu a tam som sa stretol s otcom kardinálom Tomkom. Robil veľmi dobré meno Slovensku. Zabolí to, ale môžeme byť radi, že tak dlho vydržal a robil nám radosť a zastupoval aj Slovensko a reprezentoval ho dôstojne," dodal Kollár.Predseda Národnej rady SR taktiež spomenul, že prvého septembra, v Deň ústavy plánujú odovzdávať štátne ceny a jednu z týchto štátnych cien dostane aj zosnulý kardinál Jozef Tomko. Prebrať ocenenie by mal arcibiskup Zvolenský . „Štát si ho aj takýmto významným ocenením uctí," dodal Kollár.